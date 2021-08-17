Власти Уфы после критики Хабирова нашли три площадки под строительство нового лицея

фото: мэрия Уфы

Мэрия Уфы нашла три возможные площадки для строительства математического лицея. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба городской администрации.

– Муниципалитету удалось найти три возможные площадки для строительства. После некоторой доработки соответствующей документации мэрия готова вынести варианты на обсуждение общественности, – рассказали власти города.

В мэрии добавили, что сложность с поиском подходящего места под учебное заведение связана с высокими требованиями: «необходимо, чтобы рядом располагалась парковая зона, а вокруг была развитая инфраструктура, к примеру, спортивные сооружения, здание для проживания педагогов и учащихся».

Напомним, в минувшую пятницу, 13 августа, глава Башкирии Радий Хабиров возмутился тем, что власти Уфы уже год не могут подобрать площадку для возведения нового лицея. Руководитель региона пригрозил администрации, что если до октября ничего не изменится, он передаст проект школы городу Стерлитамаку.