Обещанного три года ждут: как в Башкирии проходит задуманная Хабировым транспортная реформа

Власти Уфы признали, что срок ожидания автобусов на остановках увеличился Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях в Уфе состоялся пресс-завтрак, организованный газетой «КоммерсантЪ-Башкортостан», где чиновники из правительства республики и мэрии башкирской столицы, а также эксперты транспортной отрасли подвели итоги так называемой транспортной реформы. Напомним, три года назад глобальные изменения на рынке общественного транспорта в башкирской столице анонсировал глава региона Радий Хабиров. За это время в городе действительно произошли разительные перемены, которые заметили все горожане.

ОБНОВЛЕНИЕ АВТОБУСОВ

Первым слово взял замминистра транспорта Башкирии Руслан Гарипов. Он заявил, что так называемая транспортная реформа в Уфе призвана создать «комфортные условия» для всех пассажиров, пользующихся общественным транспортом.

- В настоящее время только по городу Уфа перевозки жителей обеспечивают порядка трех тысяч автобусов. Ежегодно обеспечивается обновление подвижного состава. Примерно за последние два года республика приобрела 425 автобусов и 10 троллейбусов и введена карта «Алга», которая позволяет расплачиваться безналичным расчетом с получением скидок. Также введена система «счастливый час», которая позволяет пересаживаться на другой автобус бесплатно. Проводится работа по установке современных остановочных пунктов – на сегодняшний день их около 144, - отчитался замминистра.

По словам Руслана Гарипова в ближайшее время эксперты проведут научно-изыскательные работы, по результатам которых определят пассажиропоток в Уфе и будет принято решение об увеличении или сокращении количества автобусов на улицах города. Он признался, что работа в этом направлении за последние два года велась недостаточно хорошо.

ПОЧЕМУ АВТОБУСОВ СТАЛО МЕНЬШЕ

Чиновник мэрии Уфы Альберт Сафаров также подвел предварительные итоги транспортной реформы. По его словам, на данный момент специалисты «вносят изменения в маршрутную сеть» и регулируют количество и вместимость автобусов, выходящих на маршруты. Он отметил, что не согласен с утверждением из социальных сетей о том, что с момента начала транспортной реформы «легче не стало».

Государственный перевозчик «Башавтотранс» за два года получил 425 новых автобусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Одно дело, если бы не было пандемии. Тогда, может быть, события развивались бы по-другому. После того, как в 2018 году с дорог были убраны нелегальные перевозчики, была проделана огромная работа. После того, как ушли порядка тысячи нелегалов, перевозки то не провалились. Хоть и были жалобы, но жалобы будут всегда. Всем нельзя угодить, в любой сфере деятельности, будут и жалобы, но не массового порядка, - заявил Альберт Сафаров. Проще говоря, в мэрии Уфы уверены, что проблем с автобусами нет уже давно.

По словам чиновника, из-за режима жесткой самоизоляции, введенного в апреле 2020 года, перевозки в городе «обвалились» на 60-70%. По мнению Сафарова, из-за резкого сокращения количества транспорта многие водители вынужденно ушли из этой сферы, поскольку у них не было возможности работать как раньше. Таким образом, чиновник признал, что на городских маршрутах на данный момент ощутимая нехватка водителей.

- Исправить ситуацию в один момент не получится, это будет происходить постепенно. И то, что республика закупает автобусы для «Башавтотранса», помогло выровнять ситуацию, - заявил Альберт Сафаров.

Чиновник отметил, что время ожидания автобуса действительно изменилось. По его мнению, ничего страшного не произошло.

- Люди привыкли, что когда были нелегалы, и человек приходил на остановку, он уезжал в течение двух-трех минут. Из-за того, что работали 3200 автобусов. Сейчас, когда нелегалов убрали, и сократилось количество автобусов на официальных маршрутах, этих двух-трех минут быть не может. Интервал движения бывает и 10 и 15 минут. Там где малый пассажиропоток и 20 минут, - заявил Сафаров.

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ КАРТЫ «АЛГА»

Что касается использования карты «Алга», которую, как всем известно, не все водители частных автобусов хотят принимать, то по результатам ее введения в оборот отчитался руководитель профильной организации Олег Романов. Начиная с июня 2019 года, когда в Башкирии была введена транспортная карта «Алга», по ней проехали более 294 млн пассажиров, заплатив при этом 6,7 млрд рублей.

- Если до введения коронавирусных ограничений мы регистрировали ежедневно поездок на сумму порядка 13 млн рублей, то сейчас эта сумма снизилась до 10 млн рублей. Это порядка минус 23% ежедневно фиксируется, - отметил руководитель «Башкирского регистра социальных карт».

По данным профильной организации, ежедневно по карте «Алга» совершается около 209 тысяч поездок, а по банковским картам порядка 85 тысяч поездок. Около 80 тысяч поездок совершается за наличный расчет.

КОГДА ИСЧЕЗНУТ СТАРЫЕ «ПАЗики»

Присутствовавший на пресс-завтраке самый крупный частный перевозчик Уфы Фанис Батыров рассказал, что недавно его приглашали в Минтранс Башкирии и предлагали «сдать лицензию» на пассажирские перевозки. По его словам, люди, которые так и не представились официально, заявили, что «ПАЗики», которые, в основном и составляют гараж его предприятия, должны перестать выходить на маршруты уже в конце ноября 2021 года.

Замминистра транспорта республики Руслан Гарипов заявление Батырова о требовании сдать лицензию никак не прокомментировал, а по поводу ухода «ПАЗиков» с улиц Уфы пояснил, что это требование главы Башкирии. Речь шла именно о старых моделях автобусов Павловского автозавода.

- Мы главе республики обещали, что 15 декабря этих «ПАЗиков» не будет, но дату на две недели вперед сдвинули (в Минтрансе. – Ред.), - резюмировал Батыров. В ответ на это замминистра транспорта Башкирии заявил, что «дату вам никто не ставил».

В свою очередь, Фанис Батыров пояснил, что вместо 150 старых автобусов марки «ПАЗ» он должен закупить 300 новых автобусов малого класса. Его предприятие рискует не успеть закупить их к 15 декабря.

- Такое количество подвижного состава, естественно, не придет. Ни к одному перевозчику. Сейчас мы оформляем 30 «Фордов», они на Рубежной стоят. Но 150 старых «ПАЗиков» в полном объеме они никак не заменят, - отметил Фанис Батыров.

До конца года в Уфе должны полностью исчезнуть старых маршрутные «ПАЗики»

ВОДИТЕЛИ ПРИНИМАЮТ ПЕРЕВОДЫ НА КАРТУ

Не так давно в уфимских маршрутках появились объявления, где водители в открытую писали: «Деньги с карты «Алга» до водителя не доходят, просьба переводить на карту банка». И указывался номер телефона, на который нужно отправить платеж. На встрече с чиновниками и перевозчиками мы предложили им прокомментировать эту ситуацию

Почему вообще появилась такая форма оплаты и что с этим делать, высказался руководитель «Башкирского регистра социальных карт» Олег Романов.

- Налоги составляют 30-40% от оборота. Почему ему (водителю маршрутки. – Ред.) выгоднее? Потому, что он не платит налоги. При оплате с банковской картой – он их заплатит. Если он трудоустроен, например, к ИП Батырову, то он и подоходный налог заплатит, - заявил Олег Романов.

В свою очередь, частный перевозчик Фанис Батыров высказался о том, что нужно сделать, чтобы таких «серых» схем оплаты проезда не было вообще.

- Форму наличного расчета нужно просто убрать. По другому – не решить. А то, что водители наши вешают, мы же не можем каждый автобус проверять. На линию выходят 400 автобусов. А проверить мы можем, что там внутри салона у водителя висит, ну, 50 за один раз, наверное, - пояснил Батыров.