Мэрия хочет изучить территорию склона с возможностью карстовых провалов в районе старой Уфы

Власти Уфы изучат территорию склона рядом с улицей Пугачева Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Уфы заказывают проект планировки и межевания 57,7 гектаров земли в районе старой Уфы.

Согласно градостроительным документам, власти хотят облагородить территорию в районе пересечения улицы генерала Рыленко и транспортной развязки на улице Пугачева. Внутри территории есть сразу несколько зон – жилые (многоэтажные и ИЖС), коммерческие, общественно деловые и рекреационные.

Улица генерала Рыленко интересна своими географическими особенностями. Она довольно крутая, но несмотря на это загруженная, за счет водителей, выезжающих из микрорайона «Школа МВД» в сторону трассы М-5.

В мэрии подчеркивают, что участок находится в зоне карстовых процессов. Его классифицируют по степеням от «относительно устойчивых» до «неустойчивых».