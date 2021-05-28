В Уфе построят Евразийскую библиотеку

фото: сайт главы РБ

В Уфе к 450-летию столицы планируют построить Евразийскую библиотеку. Глава республики Радий Хабиров анонсировал постройку на межрегиональном форуме «Писатель XXI века».

Здание библиотеки планируют разместить на пустующем месте между Домом Республики и госпиталем ветеранов. Визуализируют постройку в виде юрты. Проектировать постройку начнут в следующем году.

– Она будет суперсовременной в плане технической начинки. Но прежде всего она станет центром встреч и общения авторов с читателями, масштабной образовательно-информационной площадкой, – заявил глава республики.

Руководитель региона дополнительно заявил, в Башкирии продолжат развивать библиотечную сеть. На сегодняшний день она включает в себя 1,5 тысячи библиотек и является самой крупной в стране.

По словам Радия Хабирова, благодаря нацпроекту «Культура» началась модернизация республиканской библиотечной сети. Было открыто 315 модельных библиотек. Для этого из федерального и республиканского бюджета было направлено порядка 50 миллиона рублей.

– Эти библиотеки можно и нужно использовать для встреч писателей с читателями. Ведь ничто не воспитывает человека так, как личное общение, – отметил глава региона.