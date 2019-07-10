«Луиза не причем, я должен ее спасти»: муж кассирши, похитившей 25 млн рублей, рассказал всю правду о «краже века»

В Башкирии не утихают страсти вокруг нашумевшей истории с похищением 25 миллионов из кассы салаватского «Россельхозбанка». После того, как 4 июля Луизу Хайруллину задержали на съемной квартире в Казани, где она пряталась со своей семьей, а потом этапировали в Уфу и поместили в следственный изолятор, всех интересовал один вопрос – где же похищенные миллионы? Сама кассирша упорно молчала, зато все секреты неожиданно раскрыл ее супруг, ранее скрывавшийся от журналистов и избегая неудобных разговоров.

Марат Хайруллин приехал в Москву, где принял участие в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Мужчина чистосердечно признался – это он заставлял супругу выносить деньги из кассы и проигрывал их на спортивных тотализаторах. Теперь же Марат раскаивается и просит всех неравнодушных россиян скинуться копеечкой и погасить долг перед банком. А там глядишь, и жене срок скостят, и дочки сиротами при живых родителях не останутся.

«ОБЕЩАЛ, ЧТО ОТЫГРАЮСЬ»

На ток-шоу Марат Хайруллин озвучил самую фантастическую и нелепую версию, которую можно представить – деньги его жена выносила не в один день, а в течение двух лет – мелкими суммами по 10, 20, 120 тысяч рублей.

- Все началось еще в 2010 году, когда я впервые увлекся букмекерскими ставками, - признается Марат. – Сначала ставил по 200-300 рублей, потом суммы стали увеличиваться. Все проигрывал, поэтому в 2017 году у меня образовались долги. Набрал кредитов на два миллиона в разных банках, сначала отдавал всю зарплату (Марат работал вахтовиком на Севере – ред.), потом и ее уже не хватало. Домой стали звонить коллекторы, обо всем узнала Луиза. Скандал был страшный….

Действительно, ранее отец Луизы Рамиль Мулахметов сетовал на зятя-игромана, который просаживал все деньги на спортивных ставках. Пожилой мужчина даже одалживал непутевому зятю полтора миллиона, чтобы тот рассчитался с долгами. Все думали, что Марату удалось победить свое пагубное пристрастие, но, как оказалось – нет.

- Я попросил жену взять в кассе 50 тысяч рублей. Клялся, что я отыграюсь, что мы все вернем, и никто не узнает, - вздыхает Марат. – Но не получилось, поэтому я продолжал просить у нее деньги. Луиза брала эти деньги, а взамен подкладывала купюры из банка приколов, которые я сам для нее покупал. Всего за два года Луиза вынесла 25 миллионов, я клал деньги на личный счет, а потом переводил их на ставки. Все проиграл.

Луизу держат в одиночной камере в СИЗОФото: Рустем АХУНОВ

ПЕРВЫЕ ДНИ ЖИЛИ В ПАЛАТКЕ НА БЕРЕГУ РЕКИ

Когда в хранилище банка оставался последний миллион, семья решилась бежать. Кассирша понимала, что рано или поздно огромная недостача вскроется, и тогда увольнением не отделаешься. Удивительно, но Марат убеждает, что в банке регулярно проводились ревизии, но никто из проверяющих якобы не заметил пачки фальшивых купюр.

- 26 мая мы приняли решение бежать. 27 утром встали, заехали с детьми в школу, сдали учебники. Учителям наплели, что едем к морю. Потом Луиза поехала на работу, забрала из кассы последний миллион и фальшивые деньги и вынесла их в той самой большой сумке, - говорит муж кассира.

Сначала супруги ютились в 30 километрах от города: разбили палатку на берегу местной речушки. Впрочем, надоедливые насекомые, отсутствие удобств, еда на костре быстро надоели Хайруллиным, да и туристы стали подтягиваться на выходные. Супруги поняли – пора бежать дальше.

- Мы оставили «Рено Дастер» в гараже у отца Луизы, а потом на такси рванули в Казань. Для безопасности разделились: первыми поехала Луиза со старшей дочкой, следом я с младшей. В Казани поменяли пять квартир, нигде особо не задерживаясь, документов у нас там тоже никто не спрашивал. А вот на пятой нас и задержали…

Марат Хайруллин до сих пор не понимает, как оперативники так быстро вычислили их местонахождение, но признается – этого момента все ждали. И даже вздохнули с облегчением, что больше не придется прятаться.

На вопрос, где же тот самый последний украденный миллион, мужчина с грустью признался, что потратили и его.

- Денег нет. Даже тот последний миллион ушел на переезд, питание, на снятие квартир, а часть я тоже проиграл, - опустив голову, признал Марат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/719039" frameborder="0"></iframe> Нашли укравшую 25 млн кассиршу.Вся страна переживала за Луизу - кассиршу, которая украла из банка 25 млн рублей и исчезла вместе с мужем и двумя детьми. Но полиции всё-таки удалось задержать женщину...

«МЫ ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ БАНКУ, НО ДЕНЕГ НЕТ»

Конечно, всех присутствующих в зале насторожила и насмешила версия мужчины. Никто не поверил в то, что за столько месяцев ни одна комиссия, никто из сотрудников банка не обнаружил столь крупную недостачу. Бывшая коллега Луизы Екатерина Саранцева пыталась обелить женщину, отзываясь о ней как о «положительном и ответственном человеке, на которого всегда можно положиться», но признавалась, что подробностями личной жизни Луиза никогда не делилась, и в ее семье действительно могли быть серьезные проблемы.

Некоторые эксперты предположили, что Марат попросту выдумал всю эту историю с проигрышем денег, чтобы выгородить жену и смягчить ей наказание. Они уверены, что на самом деле деньги припрятаны в надежном месте, и Хайруллины рассчитывают на них неплохо пожить, когда выйдут на свободу.

Впрочем, у Марата был действительно свой хитрый план, когда он ехал на ток-шоу. Мужчина признается: в Казани они с женой читали все новости и комментарии про себя и знали, что люди переживают за них и всячески поддерживают. Вот и сейчас раскаявшийся супруг снова надеется на народную поддержку – на этот раз материальную.

- Я пришел в эту стадию, чтобы сказать правду. Пришел только ради нашей семьи, ради Луизы. Она здесь не причем, и я хочу ее спасти, - начал Марат. – Адвокат мне подсказал выход – вернуть деньги банку, но денег у нас нет. Я хочу обратиться…

Вот только закончить свою пламенную речь мужчине так и не удалось. Присутствующие в зале, поняв о чем речь, разразились громким смехом, и смущенному Марату пришлось умолкнуть.

Марат Хайруллин был задержан сразу по возвращению в Уфу. Теперь своих дочерей он увидит не скоро

ИЗ СВИДЕТЕЛЯ – В ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ

Самый неприятный сюрприз ожидал Марата по прилету из Москвы. В уфимском аэропорту мужчину уже встречали оперативники, которые задержали его и доставили в отдел полиции. И если сначала все думали, что все дело в пропущенной явке к следователю (напомним, что пока супруг Луизы проходил по уголовному делу в качестве свидетеля, он подписал обязательство явки по первому требованию), то все оказалось гораздо серьезнее. Сбылись все пророчества экспертов, что пойдет теперь Марат соучастником: в отношении супруга-игромана действительно возбудили уголовное дело по подозрению в краже в особо крупном размере. Сейчас следователи будут с пристрастием допрашивать Марата, также в ближайшее время решится вопрос с избранием ему меры пресечения. Вполне возможно, что «заботливый» муж также отправится в следственный изолятор, где уже почти неделю томится его жена. Вот только адвоката Марату общественники уже точно не оплатят. Натворил дел - будь любезен, выкручивайся самостоятельно.

Напомним, что история с пропажей семьи Хайруллиных началась еще 27 мая. При странных обстоятельствах пропала старший кассир местного отделения Россельхозбанка Луиза Хайруллина, ее супруг Марат и дочери-школьницы. Полицейские приехали в частный дом семьи, однако внутри никого не было - кассирша и ее близкие успели убежать. После этого начались поиски семьи Хайрулинных, которые продлились больше одного месяца. Беглецов задержали в прошлый четверг, 4 июля в съемной квартире в Казани.

Сразу после этого всю семью доставили в Уфу. Несовершеннолетних дочерей кассира отдали под временную опеку их дедушке, саму Луизу поместили под стражу. Примечательно, что ее супруг, признавшийся в том, что заставлял жену воровать деньги из банка, до последнего момента находился на свободе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/719512" frameborder="0"></iframe> Видео задержания Марата Хайруллина.

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