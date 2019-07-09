«Девочки в порядке»: отец Луизы Хайруллиной рассказал, как чувствуют себя ее дочери

Сегодня утром, 9 июля, в СМИ появились новые подробности нашумевшей истории 35-летней кассирши из Салавата, которая вытащила из кассы 25 миллионов рублей и уехала вместе со своей семьей в Казань, где скрывалась на съемной квартире. В минувший четверг, 4 июля, Луизу Хайруллину задержали оперативники и этапировали в Уфу, где по заочному решению суда поместили в следственный изолятор. Сейчас с женщиной работают следователи, пытаясь выяснить судьбу пропавших миллионов. Зато ее супруг Марат Хайруллин сделал сенсационное заявление: он проиграл все деньги в казино, и теперь собирается отправиться на федеральный канал, чтобы публично попросить у жителей России помочь ему рассчитаться с банком.

«КП-Уфа» так и не удалось выйти на связь с Маратом Хайруллиным, чтобы разъяснить ситуацию. Зато наши корреспонденты связались с отцом Луизы, который сейчас присматривает за ее девочками, оберегая от излишнего внимания прессы.

«ДЕВОЧКИ В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ»

Как рассказал Рамиль Мулахметов, с внучками полный порядок, сейчас они приходят в себя от пережитого стресса. Вот только от путевки в лагерь, которую семье предложила детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова, мужчина пока отказывается.

- Девочки в порядке. В лагерь пока не поедут, я избегаю любого их контакта с чужими людьми, - говорит Рамиль Мулахметов. - На них и так, как на обезьян, все смотрят. Не хватало, чтобы еще каждый пальцем на них показывал. Сейчас к нам придут педагоги, невролог, психологи, немного поработают с ними. Надо немного разрядить напряжение.

По словам мужчины, малышки сильно переживают из-за разлуки с матерью, и родственники пытаются помочь им пережить этот сложный момент. С самой Луизой Рамилю Фаязовичу пока не удалось увидеться, лишь только отвез передачу в следственный изолятор.

- Как она там – кто же знает? Тут еще такой момент: ее адвокату же якобы угрозы поступают, вдруг он откажется ее защищать? – переживает мужчина.

«МАРАТ ПЕРЕЖИВАЕТ, ЧТО ОПЕКУНОМ ДОЧЕРЕЙ НАЗНАЧИЛИ ДЕДА»

А вот на вопрос, действительно ли его зять-игроман спустил все деньги в казино, мужчина посетовал, что не в курсе происходящего. Марат практически не общается с ним, обижаясь, что Рамиль Мулахметов поехал на шоу к Малахову и рассказал об этой истории на всю страну.

- На счет денег мы с ним вообще не контактируем. Он вообще на этот счет никаких разговоров не ведет. Слышал, что он на Первый канал собирается, денег просить будет, но лично мне он об этом не говорил, - признается отец Луизы.

Также, по словам Рамиля Мулахметова, супруг Луизы очень расстроен, что не может забрать девочек до конца разбирательств.

- Он против того, что меня временным опекуном оформили. Мол, он же сам здоровый, находится на свободу. Наверное, по закону это неправильно, все же отец он им. Вчера вот приходил, с девочками виделся, а сейчас опять пропал, - вздыхает мужчина.

Кстати, уфимский общественник Азамат Галин, который нашел и пообещал оплатить услуги адвоката для Луизы Хайруллиной, категорически отвергает версию с проигрышем денег в казино. Он даже пообещал дать развернутый официальный комментарий на этот счет, который мы обязательно опубликуем.

Также редакция «Комсомольской правды» обращается к самому Марату Хайруллину: если вашей семье нужна какая-либо помощь – материальная, юридическая, информационная, вы всегда можете обратиться к нам, и мы окажем всю необходимую поддержку. Наш телефон в Уфе - (347) 292-44-47.

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