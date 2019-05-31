Кассир банка украла 25 миллионов, чтобы спасти семью от бандитов

Мы продолжаем разбираться в таинственной истории башкирской кассирши. Напомним, в минувший понедельник, 27 мая, Луиза Хайрулина из города Салавата ушла вечером с работы, прихватив с собой пакет. В нем, как оказалось, лежали несколько миллионов рублей, сотни тысяч долларов и евро (общая сумма - 25 млн руб). Хватились пропажи только на следующий день. Приехали к кассирше домой, а там ветер гуляет. Вся семья - сама Луиза, муж Марат, двое детей 8-ми и 12-лет пропали. Даже кота нет...

СОБИРАЛИСЬ ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

В Салават мы ехали с плохим предчувствием. Репутация у города в регионе, мягко говоря, не очень. Он как будто застрял в 90-х: бандитские разборки, жесткие избиения, пропавшие люди. Для города со 150 тысячами населения - слишком частый гость криминальных сводок.

Однако коттеджный поселок в черте города, где жили Хайруллины, приятно удивил: благоустроенная территория, просторные дома, аккуратные газоны. Не Рублевка, конечно, но видно, что тут живут люди обеспеченные.

Коттеджный поселок, в котором поселились Хайруллины, считается элитным среди местныхФото: Яна БАЗЕКИНА

Луизе и Марату, чтобы переехать в коттедж, пришлось залезть в кредит: дом покупали в ипотеку. Но это была их мечта, так что решили не скупиться.

- Луизу я почти не видела. Она целыми днями на работе. А Марат много времени дома проводил, работал во дворе, с детьми гулял, - говорит соседка Хайруллиных. - Бывало, правда, он пропадал на несколько дней, тогда у них вообще тихо было, будто и не живет никто.

Людей в поселке, кстати, немного. Несколько домов стоят пустыми, в остальных работают строители - ремонты кипят.

Хайруллины навести красоту на своем участке не успели. Двухэтажному дому явно не хватает отделки. Стоит недостроенным и хозблок, зато готов вместительный гараж с автоматическими воротами. Известно, что Марат зарабатывал на перепродаже машин: за последние два года он поставил на учет и снял с него десять автомобилей.

Дом еще не отделан до конца, но видно, что в него вложили немало сил и денегФото: Яна БАЗЕКИНА

- Наверно, кредитов набрали, вот и сбежали, - предполагает соседка. Жилище Хайруллиных заставляет задуматься: так ли уж заранее семья готовилась к преступлению? Больше похоже, будто они в экстренном порядке спасались бегством. Какой был смысл переезжать и затевать долгоиграющий ремонт, если планируешь сбежать с похищенными миллионами? А тут даже саженцы совсем недавно высадили!

ТЕМНЫЕ ДЕЛА МУЖА

Но эта, самая популярная в Салавате, версия не сходится с реальностью. На Марате действительно висит несколько исполнительных производств на общую сумму в миллион рублей. Но просто продав дом и переехав в жилье поскромнее, Хайруллины легко решили бы эту проблему.

- Самый простенький коттедж в этом поселке будет стоить миллионов шесть, - говорит риелтор Анна Горячева. - С участком и хозпостройками Хайруллиных сумма, скорее, будет в районе десяти миллионов.

То есть чуть меньше половины того, что похитила кассир. Тогда что могло заставить семью с двумя детьми пойти на преступление и сорваться с места, о котором они долго мечтали?

- Мы ночуем на объекте. Видел, как раза три к их дому поздно вечером подъезжали черные иномарки. К ним выходил мужчина, разговаривали на повышенных тонах, - говорит один из строителей. - Странные ребята, точно не в гости заезжали.

Где сейчас находится семья с маленькими девочками - остается лишь гадать

Учитывая бизнес Марата, можно предположить, что у него могли возникнуть какие-то проблемы с партнерами. Да и просто нарваться на мошенников мог.

- Возможно, парень попытался перейти на более серьезный уровень: начать работать по подержанным машинам элитного класса, которые стоят и три, и пять миллионов. А там уже хватает криминальных схем, - размышляет бывший оперативник спецслужб Сергей К. - Попасть в этот рынок не просто, он очень серьезный. Поэтому туда вводят те, кто в теме. Находится условный покупатель, который просит привезти ему Land Cruiser или Mercedes года эдак 2017, скажем, выпуска. Дает ему деньги под расписку. А «хороший человек», который привел его в бизнес, дает наводку на продавца - все, мол, езжай, забирай. Тот едет, отдает деньги, оформляет договор купли-продажи, но фишка в том, что перекупщики никогда не оформляют приобретенные автомобили на себя - зачем, ведь прибавится еще один владелец. Делается обычно доверенность. А потом, когда человек спокойно себе едет домой, на него на большой дороге нападают, выкидывают из-за руля, отбирают машину и документы. И все - на нем виснет долг. И дальше этот долг начинают требовать, появляются бандиты, которые ставят на «счетчик», и все такое. Теоретически супруг похитительницы мог попасть на такой развод.

БРОСИЛИ ОТЦА

В отделении «Россельхозбанка», где еще недавно работала Луиза Хайруллина, с нами разговаривать отказались - начальство не велит под страхом увольнения. Офис небольшой, в зале еле помещаются четыре окошка кассы. Ни одного охранника, кстати, там не оказалось.

В банке, где работала женщина, от комментариев отказались наотрезФото: Яна БАЗЕКИНА

Первоначально была информация, что вместе с Хайруллиными в бега пустился и отец Луизы Рафаэль. Но на самом деле мужчина остался в Салавате - его фактически бросили.

- Для него Луиза была свет в оконце, - откровенничает соседка пенсионера. - Он полгода назад жену похоронил, она пила, вот и допилась до цирроза печени. Вторая дочь у него непутевая: отсидела за наркотики, и с тех пор где-то шляется с непонятными компаниями. А про Луизу он несколько раз говорил, что она единственный приличный человек в его семье.

Рафаэль активно участвовал в строительстве коттеджа, с удовольствием помогал присматривать за внучками: пока родители были на работе, девочек развлекал дед - гулял с ними, водил в бассейн, забирал из школы.

В доме, где Хайруллины раньше снимали квартиру, о семье отзываются как о скрытных и замкнутых людяхФото: Яна БАЗЕКИНА

- После того, как Луиза пропала, он ходит какой-то потерянный. Курит на лавочке во дворе, ты с ним заговариваешь, а он и внимания не обращает, все в одну точку смотрит. Если спросишь, что случилось - только рукой махнет.

Сердобольная соседка, похоже, искренне переживает за Рафаэля. Говорит, что специально старалась заходить проведать его: у мужчины больное сердце, и такой стресс для него может быть смертельно опасен.

Соседи рассказывают, что Луиза днями пропадала на работе, пока ее отец возился с внучками

- А позавчера он пропал, - переходит на шепот соседка. - Приехал к нему молодой человек, крепкий такой. Рафаэль сел к нему в машину, больше я его не видела. Не знаю, что это был за парень, никогда раньше его не видела. Но, не в форме. Да и из полиции потом приходили, стучали долго в дверь.

Может быть, это просто родственник, который увез старика подальше от журналистов и назойливых соседей. А может - один один из тех людей, с которыми по вечерам общался Марат. Тогда они будут пытаться выведать у старика, куда пропали его дочка с мужем.

"Комсомолка" продолжает следить за развитием этой удивительной истории.

ВЗГЛЯД С 6 ЭТАЖА

Люди по всей России поддерживают Луизу и мечтают, чтобы ее не нашли

МНЕНИЕ

Беги, Луиза, беги?

Дмитрий КОЗУРОВ, заведующий региональным отделом

История Луизы Хайруллиной интересна не только своей детективной интригой, но и реакцией общества. Под нашими заметками об украденных миллионах уже больше тысячи комментариев и большинство читателей поддерживают кассиршу. В соцсетях даже запустили хэштег #БегиЛуизаБеги, которым помечают ободряющие семью Хайруллиных посты.

Подтянулись аналитики, которые увидели в этих комментариях предвестники социальной бури. Устали, мол, люди терпеть ворье, олигархов и прочих полковников Захарченко. Не удивительно, что преступников поддерживают, того и гляди сами в желтых жилетах на улицы повалят.

Но разве, симпатия к народным героям, которые обводят вокруг пальца власть предержащих, какое-то новое явление? Напомню, семья Хайруллиных сбежала из города Салават, названного так в честь башкирского национального героя Салавата Юлаева. Он был соратником Емельяна Пугачева по Крестьянской войне, о которой историки до сих пор спорят, было ли это национально-освободительное восстание или успешная разбойничья вольница.

А в советские времена разве не было делом чести стащить что-то с работы: хоть ручку, хоть гайку. Своеобразная компенсация за низкие зарплаты и повальный дефицит. И стыдным это не считалось. Наоборот, странным выглядел человек, который сидит у колодца и сам воды не напьется.

Так что Луиза и ее семья не без участия СМИ мгновенно стали из обычных преступников полумифическими героями. Ну кто из нас не мечтал о том, что найдет чемодан с наличными и заживет в свое удовольствие? А вот люди, обычные люди, эту мечту реализовывают. Ну да, не с пола подобрали, а украли — но ведь не у стариков и инвалидов, а у безличного государственного банка.

Хайруллины сейчас — как герои криминального сериала. «Бандитского Петербурга» или «Во все тяжкие». Все понимают, что они преступники, но болеют за них и сопереживают.

Салават Юлаев кончил плохо: его клеймили, высекли кнутом и сослали на вечную каторгу. А в XXI веке обнаружить человека еще проще, чем 250 лет назад — технологии свое дело делают.

Так что люди скоро переключатся на другой «реалити-сериал», а жизнь Хайруллиных окажется разрушена. Только вот вряд ли кто-то будет постить в соцсетях фото детей, когда их родители окажутся за решеткой.

ВОПРОС ДНЯ

А вы хотели бы, чтобы кассиршу с миллионами поймали?

Сергей ГРИНИН, глава общественной организации «Гражданская безопасность» :

- Мне симпатична формулировка Глеба Жеглова: «Вор должен сидеть в тюрьме». Те, кто сейчас говорит, что у семьи кассирши были сложные обстоятельства и пусть они крадут и живут дальше в свое удовольствие, - у таких комментаторов моральные ценности размыты в ноль. Эти люди сами готовы украсть - им просто не подвернулась удобная ситуация.

Эрнест АСЛАНЯН, детектив:

- Эти люди, кассир и ее муж, возможно, стали жертвами шантажа. Жена долго работала в этом банке, и, возможно, преступники заставили ее вынести эти миллионы. Нередко бывает так, что шантажисты находят слабую точку - например, угрожают украсть ребенка, если кассир не вынесет деньги. После этого ей деться некуда - и она скрылась. Но с детьми ведь они далеко не уйдут!

А вы хотели бы, чтобы кассиршу с миллионами поймали?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Игорь ШАЙДУРОВ, эксперт по безопасности, имевший две статьи за кражи:

- Глупый поступок. Их финансовые проблемы здесь ни при чем. За деньги, что есть у них, они не решат своих проблем. Даже если уедут в другую страну - долго ли они там проживут? Если было бы не 25 миллионов, а 250…

Юрий КОВЕРДЯЕВ, бывший художник Гознака:

- Закон есть закон, он для всех одинаков. Плохо живут не только эти конкретные кассир банка и ее муж. Но никому не приходит в голову залезть к соседу в карман. Когда человек пропускает через свои руки много денег, у него иногда срывает сознание. Вот с кассиршей могло произойти такое. Она могла подумать: почему я должна их кому-то отдавать? И всё - схватила и скрылась. Конечно, ее надо найти.

Алина ДОВГАНЮК, феминистка, общественный деятель:

- Им в соцсетях многие сочувствуют, но нет никакого ощущения, что эти люди в чем-то правы. Скорее все сочувствующие не совсем правы… Или совсем не правы.

Леонид, читатель сайта KP.RU:

- Я слышал про Бонни и Клайда, но там была совсем другая история, и никакого сопереживания к этим людям я не испытываю. Кому сейчас легко?!

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