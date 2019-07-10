2019-07-10T19:20:45+03:00
Общество

Просьбу мужа кассирши из Башкирии скинуться россиян деньгами встретили бурным смехом

Мужчине даже не удалось договорить свою подготовленную речь
Яна БАЗЕКИНА
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Супруг кассирши явно не ожидал, что его чистосердечное признание вызовет такие бурные эмоцииСупруг кассирши явно не ожидал, что его чистосердечное признание вызовет такие бурные эмоции
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Сегодня, 10 июля, в эфир Первого канала вышел выпуск ток-шоу «Пусть говорят», в котором принял участие Марат Хайруллин – супруг знаменитой кассирши, похитившей из банка 25 миллионов рублей. Мужчина чистосердечно признался, что около двух лет заставлял свою жену выносить деньги из кассы, заменяя их подделками из банка приколов. Похищенные средства Марат вносил на свою карту, а потом проигрывал на спортивных тотализаторах.

В конце своей пламенной речи повинившийся мужчина попытался попросить у неравнодушных россиян покрыть его долг перед банком – мол, по словам адвоката, это поможет смягчить наказание для супруги, но его просьбу присутствующие в зале встретили громким смехом.

- Я пришел в эту стадию, чтобы сказать правду. Пришел только ради нашей семьи, ради Луизы. Она здесь не причем, и я хочу ее спасти, - начал Марат. – Есть выход – вернуть деньги банку, но денег у нас нет. Я хочу обратиться…

В этот момент зал взорвался громким смехом, и мужчина даже не смог договорить свою фразу. Хотя, по всей видимости, именно деньги были главной целью Марата, когда он ехал в Москву. Сейчас же, по возвращению в Башкирию, игромана задержали оперативники. Как и предсказывали эксперты на ток-шоу, в отношении Марата Хайруллина возбудили уголовное дело по подозрению в крупной краже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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