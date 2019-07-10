Мужа кассирши, укравшей 25 миллионов, задержали полицейские в уфимском аэропорту
Сгущаются тучи над головой Марата Хайруллина, супруга знаменитой кассирши из Салавата, которая похитила из банка более 25 миллионов рублей.
Как сообщил общественник Азамат Галин, сегодня, 10 июля, мужчину задержали прямо в уфимском аэропорту по прилету из Москвы. Напомним, что ранее Марат Хайруллин принял участие в федеральном ток-шоу «Пусть говорят», где честно признался, как в течение двух лет уговаривал жену выносить деньги из кассы, а потом просаживал их на ставках и тотализаторах. Дело в том, что Марат хоть и находится сейчас в статусе свидетеля по уголовному делу, но подписал обязательство по явке, а значит, должен являться на допрос к следователям по первому требованию. Как раз сегодня утром мужчина должен был явиться в отдел для дачи показаний, но опоздал к назначенному времени.
Мужа кассирши, укравшей 25 миллионов, задержали в аэропорте после признаний на ток-шоу
ЖИЛИ В ПАЛАТКЕ НА БЕРЕГУ РЕКИ
Сам же Марат Хайруллин, по всей видимости, не понимает всей серьезности ситуации. В эфире ток-шоу «Пусть говорят» мужчина невозмутимым тоном описывал, как заставлял супругу выносить крупные суммы из банка, угрожая в случае неповиновения заявить на нее в полицию, как проигрывал деньги на спортивных ставках, а потом снова требовал от жены денег. Также Марат обратился ко всем жителям России – мол, вы же переживали за нашу семью, помогите и сейчас расплатиться с банком, тогда Луизе смягчат наказание. Дочери же так переживают….
Семья Хайруллиных больше месяца скрывалась от полицейских
Также Марат поведал и о том, как беглецам удавалось скрываться почти месяц от полиции. По словам мужчины, сначала семья жила какое-то время на берегу местной речушки – в палатке, безо всяких удобств. Потом продукты кончились, девочки жаловались на надоедливых насекомых, да и оперативники могли в любой момент нагрянуть, поэтому Хайруллины решили – пора уезжать из Башкирии. Загнали свой «Рено Дастер» в гараж к отцу Луизы, а потом на попутках рванули в Казань. Для надежности разделились на две группы, чтобы не вызвать подозрение на постах ДПС.
СМЕНИЛИ ПЯТЬ КВАРТИР В КАЗАНИ
Выбор пал на Казань неслучайно: летом там отбоя нет от туристов, которые приезжают в город. Хайруллины не рисковали: снимали квартиру на пару дней, а потом съезжали. Всего беглецы успели сменить пять квартир, пока их не задержали в Ново-Савиновском районе, неподалеку от аквапарка «Ривьера». Удивительно, но никто из хозяев так и не попросил документы, поэтому семье некоторое время удавалось оставаться инкогнито.
Марат Хайруллин до сих пор не понимает: как силовики вообще вышли на их след? Телефонами они не пользовались, жили скромно и не приметно, с соседями «здравствуйте – до свидания», вот только ФСБ и МВД все же уже в 20-х числах июня знали о местонаходении беглецов, но из-за формальностей операцию задержания пришлось отложить.
Завтра, 11 июля, в уфимском суде по ходатайству адвокатов будет рассматриваться изменение меры пересечения Луизы Хайруллиной.
ЗА И ПРОТИВ: МНЕНИЯ РОССИЯН ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСТУПКА ЛУИЗЫ РАЗДЕЛИЛИСЬ
Жители России, ранее единодушно поддерживающие Хайруллиных, узнав о задержании Луизы, разделились на две группы. Первые во главе с уфимским общественником Азаматом Галиным, который нашел и оплатил двух адвокатов для кассирши, создали «Фонд Луизы Хайруллиной». Там неравнодушные защитники поддерживают женщину, пострадавшую от преступных действий мужа-игромана, просят разобраться в ситуации и привлечь к ответственности нерадивого супруга. Звучат даже призывы открыть сбор для кассирши, чтобы помочь закрыть ей долг перед банком – мол, скинемся же по рублю, авось дети сиротами не останутся.
Нашлись и противники, которые называют вещи своими именами: украл – отвечай по всей строгости закона. В противовес они создали группу "Против фонда Луизы Хайруллиной", где агитируют не поддаваться на слезливые истории и не скидывать деньги для Хайруллиных.
Нашли укравшую 25 млн кассиршу.Вся страна переживала за Луизу - кассиршу, которая украла из банка 25 млн рублей и исчезла вместе с мужем и двумя детьми. Но полиции всё-таки удалось задержать женщину...
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ИСТОЧНИК KP.RU