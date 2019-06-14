Как и куда могла исчезнуть кассирша из Башкирии, которая украла 25 млн? Изучаем черный рынок России

В истории с пропажей 35-летней кассирши «Россельхозбанка» Луизы Хайрулинной много непонятного. Целая семья из четырех человек словно в воду канула – от них никаких следов уже почти три недели. За это время их судьбу обсудили все – начиная с пользователей соцсетей и заканчивая Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1».

Спустя столько времени уже можно сказать, что побег у Луизы, ее супруга и двух дочерей удался. Власти никак не афишируют ситуацию. На сайте МВД Башкирии до сих пор висит ориентировка на пропавших Регину и Елену Хайруллиных – детей кассирши.

На прошлой неделе стало известно, что незадолго до таинственного исчезновения Луиза Хайруллина заглянула в школу и забрала оттуда документы обеих дочерей. Следовательно, подготовку к побегу Хайруллины планировали заранее. Все намекает на то, что они скрылись в соседних странах.

ЕДЕМ В КАЗАХСТАН

Как нельзя лучше для этой цели жителям Башкирии подойдет Казахстан. Граница этого государства находится всего в 6 часах от Салавата, где жили беглецы. Да и пересечь эту самую границу не так сложно. Россияне могут находиться на территории этой страны без оформления сложных документов до 90 дней. Главное правило прохождения границы – наличие документов. Для взрослых достаточно внутреннего паспорта гражданина РФ, а для детей свидетельства о рождении на территории России и паспорта (если есть).

Для въезда на автомобиле необходим стандартный набор бумаг – водительское удостоверение, страховку, ПТС и документ, который доказывает, что вы владеете автомобилем.

ЧЕРНЫЙ РЫНОК

Может показаться, что подготовить поддельные бумаги будет чертовски сложно. Но это далеко не так. Журналисты «КП-Уфа» решили изучить теневой рынок продажи документов для пересечения границы России и стран СНГ.

Вообще, для покупки не совсем легальных вещей обычно используют «темную» часть интернета. На этих сайтах народные умельцы готовы продать все – вплоть до оружия и документов.

Поддельный паспорт гражданина РФ можно приобрести за 150 тысяч рублей

Итак, расценки на паспорт взрослого гражданина России начинаются от 150 тысяч. Мастер заменит в документе ФИО и вышлет вам его по почте. Фишка в том, что паспорт будет действительно настоящим. Жулики подделают только подготовленные заранее данные и внесут их на «болванку». Срок создания одного «шедевра» – от 3 до 7 дней.

Для двух дочерей нужны подделки свидетельств о рождении. Они обойдется значительно дешевле – по 35 тысяч рублей. Мастер говорит, что сделает документ за три дня. Итого: 390 тысяч только на документы для людей.

На автомобиль придется потратить поменьше. ПТС на черном рынке можно купить всего за 21 тысячу рублей. «Оформляют» его под ваши данные уже в день оплаты.

- Готовый документ отправляем срочной почтой спустя сутки, - уверяет продавец.

От Москвы, где сидит жулик, до Башкирии конверт дойдет за пару дней. Розовый бланк ОСАГО можно приобрести всего за 4 тысячи. Бумага будет готова к отправке уже на следующий день после оплаты. Как минимум одному человеку также потребуется водительское удостоверение – это еще 20 тысяч рублей. Итого: 45 тысяч.

Скорость изготовления зависит от самого заказчика

Выходит, что для того, чтобы как минимум на первое время замаскировать свои следы семье из четырех человек потребовалось немногим больше 400 тысяч рублей. Даже если добавить сюда стоимость продуктов питания и бензина, сумма точно не превысит 450 тысяч рублей. Напомним, что из кассы Хайруллина вынесла порядка 25 миллионов рублей. Из Казахстана семья могла перебраться в Таджикистан, где у Марата Хайруллина остались родственники и друзья.

КСТАТИ

Некие лица на том же сайте предлагают за 370 тысяч рублей перевести одного человека через границу с Украиной.

- В пути 3-4 часа. Зеленый коридор. Довозим до областного центра Украины, а не ДНР или ЛНР! – пишет продавец.

Проход до Украины обойдется в 370 тысяч рублей с человека

Такой вариант, конечно, выйдет дороже. Но за 1,5 миллиона рублей семья из четырех человек может оказаться совсем рядом с Европой. Но здесь нужно учитывать, что забирать вас из приграничной области. Откуда именно – бизнесмен называть отказался. Секрет раскроется только после оплаты полной суммы.

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