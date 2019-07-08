Стало известно, почему мужа пойманной кассирши из Салавата отпустили домой

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-08T11:35:41+03:00

Супругу Луизы предстоит еще несколько разговоров со следователями

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В Башкирии продолжается расследование уголовного дела в отношении 35-летней кассирши, присвоившей 25 миллионов рублей и скрывшейся со всей семьей.

4 июля оперативники задержали Луизу Хайруллиной на съемной квартире в Казани и этапировали в Уфу. Супруг Луизы и ее дочери тоже вернулись в Башкирию, вот только Марата Хайруллина, опросив, отпустили домой.

- Он проходит пока как свидетель. Если в отношении самой Луизы судом было заочно принято решение о избрании меры пресечения в виде ареста, поэтому ее сразу отправили в следственный изолятор. Сейчас с ним продолжают работать следователи, будет дана юридическая оценка его действиям. У мужчины, скорее всего, есть обязательство о явке (письменное обязательстве лица своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом – прим. ред.), - сообщил источник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией.

- Решение в отношении супруга будет принято по результатам его проверки на причастность к преступлению, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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ИСТОЧНИК KP.RU