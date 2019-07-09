«Проиграл все на бирже»: кассирша из Башкирии два года выносила деньги из банка для мужа-игромана

Сегодня, 9 июля, уфимский бизнесмен Азамат Галин рассказал о том, куда делись похищенные Луизой Хайруллиной 25 млн рублей. На днях предприниматель нанял адвоката для знаменитой кассирши. Из-за этого ему уже поступали угрозы.

Примечательно, что сейчас муж кассирши Марат Хайруллин находится на свободе. По данным источника «КП-Уфа», на данный момент мужчина проходит по делу в статусе свидетеля. Соответственно, нет нужды в том, чтобы ограничить его в свободе. Саму кассиршу, напротив, 5 июля этапировали в одиночную камеру уфимского СИЗО.

- По версии мужа, с которым вчера мы встретились, деньги они действительно брали. Муж Луизы внешне выглядит бодро. Разговаривает по дорогому смартфону. Ухожен, прилично одет. Витает в облаках, и, надеется, что его не посадят. Пришлось объяснить ему, что факт присвоения имеется. И как минимум деньги надо вернуть. А где деньги? Денег нет, ответил муж, - заявил Азамат Галин.

Как отметил бизнесмен, деньги из кассы салаватского отделения «Россельхозбанка» Луиза выносила на протяжении двух лет. Делать это кассиршу требовал муж. Он оказывал на нее давление и даже угрожал, что сдаст ее в полицию. Вместо настоящих денег Хайруллина подкладывала в кассу билеты «банка приколов».

Как выяснилось, деньги были нужны Марату Хайруллину для брокерских ставок. Он проводил рискованные операции.

- С переменным успехом, иногда сразу, иногда более продолжительное время, он спустил на брокерских операциях к концу 18 года более половины суммы. Каждый день он убеждал и давил на жену, просил вынести еще. Вот еще чуть- чуть и мы заработаем и все отдадим, он говорил, - заявил Азамат Галин.

К моменту побега Луизы Хайруллиной со всей семьей, в кассе банка находилось всего чуть меньше миллиона рублей. Кассирша вытащила их и сбежала.

- Бегали они рядом. Вокруг. Добежали до Казани. Ни кто из детей никуда не звонил. Как их обнаружили они не знают. Вот такая история... Жена когда узнала, что он на свободе грустно выругалась, - поделился подробностями Азамат Галин.

МНЕНИЕ

Собственный источник «Комсомолки» в банковских кругах ставит под сомнение версию о том, что Луиза Хайруллина могла несколько лет подряд выносить деньги из кассы банка. По словам собеседника, за такой длительный срок недостачу однозначно должны были заметить.

- Она могла просто не инкассировать какую-то часть денег в свою смену. Другой момент – она могла либо вступить в сговор с другим кассиром, либо ее сменщица слишком ей доверяла. Ведь они должны следить друг за другом и пересчитывать все деньги при сдаче смены, - поясняет собеседник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/719039" frameborder="0"></iframe> Нашли укравшую 25 млн кассиршу.Вся страна переживала за Луизу - кассиршу, которая украла из банка 25 млн рублей и исчезла вместе с мужем и двумя детьми. Но полиции всё-таки удалось задержать женщину...

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