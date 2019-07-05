Отец задержанной в Казани кассирши из Башкирии рассказал, с кем сейчас находятся ее дети

Громкая детективная история с похищением 25 миллионов кассиршей из Салавата, наконец, завершилась. Сегодня ночью, 5 июля, стало известно, что женщину задержали в ходе совместной операции сотрудники МВД и ФСБ. Вопреки всем предположениям, что Луиза Хайруллина вместе с мужем и двумя дочерями скрылась за границей или притаилась в глухой деревушке, женщину задержали на съемной квартире в Казани, где она тайно проживала в последнее время.

«КП-Уфа» удалось дозвониться до отца Луизы Хайруллиной. Несчастный отец очень сильно переживал за своих близких, считая, что их могли похитить, держать в заложниках или даже убить, ведь супруг Луизы Марат Хайруллин был заядлым игроманом и задолжал крупную сумму денег кредиторам. Новость о задержании дочери немного успокоила мужчину, но чувствуется, что он сильно измотан.

- Я всю ночь не спал, как узнал о случившемся, - признается Рамиль Мулахметов. – Пока ничего не знаю, как все именно произошло. Никакой информации от местных следователей я получить не могу. Знаю, что дочь должны скоро доставить в Уфу, меня тоже должны доставить для разговора со следователями. Сегодня поеду в Уфу.

Где в момент задержания находился супруг дочери и девочки, Рамиль Мулахметов тоже не знает.

- Знаю, что девочки находятся вместе с отцом, больше ничего не знаю, - вздыхает мужчина.

Сама операция задержания происходила в условиях строжайшей секретности, без лишнего шума. При задержании Луиза Хайруллина не сопротивлялась, понимая, что сейчас все бесполезно. Украденных миллионов, кстати, на съемной квартире не оказалось. В настоящий момент с женщиной работают следователи, которые пытаются понять – успела ли семья потратить деньги или же спрятали в надежном месте.

- В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в городе Казань. Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее полицейские возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере», а суд заочно избрал обвиняемой меру пресечения в виде ареста. В ближайшее время Луизу Хайруллину доставят в Уфу для дальнейших следственных действий. Дальнейшая судьба супруга женщины и ее дочек пока остается неизвестной.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.

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