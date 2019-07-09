Деньги из банка в Башкирии кассирша таскала два года, а муж все проигрывал на бирже

Дело сбежавшей с 25 миллионами кассирши приобретает новый поворот. Теперь на авансцену вышел глава семьи - Марат Хайруллин. Адвокаты задержанной Луизы Хайруллиной рассказали, что кража не была одномоментным актом, а незаметно продолжалась в течение двух последних лет.

НАЧАЛОСЬ С 50 ТЫСЯЧ

Марат говорит, что деньги Хайруллины действительно брали из банка и это было его инициативой. Мужчина всерьез увлекся игрой на брокерском рынке. Прочитал в интернете, как зарабатывать, изучил операции и был уверен, что в скором времени сорвет огромный куш. Он в свое время получил хорошее образование и слыл среди друзей сообразительным парнем. Марат посчитал, что разгадал секрет простой прибыли и решил уцепиться за возможность обеспечить свою семью до конца жизни.

Для этого требовалось лишь немного денег. Поэтому придумал хитроумный план, главную роль в котором должна была выполнить любимая жена. Луиза ведь работала старшим кассиром, и через нее каждый день проходили огромные суммы.

Началось все с 50 тысяч рублей. Именно столько в один из вечеров 2017 года эмоциональный и убедительный Марат уговорил жену незаметно прихватить из банка.

Идея была проста, как пять копеек. Луиза должна была заменить деньги подготовленными муляжами из банка приколов.

В первый раз она, конечно, сильно волновалась и была уверена, что ее поймают. Но прошло несколько недель, а никто ничего и не заметил. Пролетел месяц - тишина.

Марат Хайруллин ждал, что вот-вот сорвет большой куш

ОН ПРОСИЛ, ОНА ВЫНОСИЛА

Марат Хайруллин спустил эти 50 тысяч в первую же неделю. Все инвестиции и ставки оказались ошибочными, и быстрого дохода получить не удалось. Самоуверенный игрок решил, что где-то просчитался, но ничего страшного, ведь он понял, откуда можно брать наличные на свои эксперименты.

С этого времени вся жизнь Хайруллиных превратилась в ад. Чуть ли не каждый вечер Марат давил на жену, убеждая снова и снова залезать в кассу: «Вот еще чуть-чуть, мы заработаем и все отдадим».

Через некоторое время Луиза начала сопротивляться. Тогда муж изменил тактику и перешел к угрозам. Любящий супруг открыто заявил, что, если жена не вытащит деньги, он пойдет в полицию и расскажет, что она уже несколько раз воровала из кассы, а тогда Луиза наверняка отправится в тюрьму и больше не увидит своих девочек. Довод оказался более чем убедительным.

Как рассказали «Комсомолке» в ассоциации российских банков, версия о том, что Луиза Хайруллина могла несколько лет подряд выносить деньги из кассы, может быть вполне правдивой.

- Теоретически и практически все возможно. Тем более если это грамотно оформлять документально. Но при условии, если система безопасности в банке в чем-то ослаблена. Конечно, баланс сводится ежедневно и до копейки. Формально отойти от него влево или вправо даже на 50 рублей нельзя. С другой стороны, махинации всегда отличаются многочисленными и разнообразными вариациями. Ведь неизвестно, как она это оформляла, как преподносила, - подчеркнул президент ассоциации Российских банков Гарген Тогунян.

Адвокаты Луизы просят семью вернуть все деньгиФото: Рустем АХУНОВ

К концу 2018 года Хайруллин спустил на брокерских ставках 12 миллионов. Урожайным вышло начало нынешнего - почти та же сумма за несколько месяцев. Суммарно получилось 25 с половиной миллионов рублей. В какой-то момент Луиза поняла, что выхода у них нет - нужно бежать.

Сам побег получился почти спонтанным. Поначалу семья планировала скрываться в гараже, а потом рвануть по ближайшим регионам. Наконец 27 мая Луиза вытащила из кассы миллион рублей и вместе с ним вышла из банка. После этого вся семья села в свой «Рено Дастер» и умчалась.

СКИНУТЬСЯ ДОЛЖНА ВСЯ РОССИЯ?!

Луиза сейчас арестована, а «криминальный гений» Марат на свободе. Как рассказывают адвокаты, выглядит он бодро, разговаривает по дорогому смартфону, ухожен, одет прилично. По-прежнему витает в облаках и надеется, что его жену не посадят. Представители защиты попытались вразумить мужчину, что срок ему светит реальный - до 10 лет. Его попросили вернуть все деньги, которые остались, но выяснилось, что в настоящий момент не осталось ничего.

Кассирша ближайшие месяцы точно проведет в СИЗОФото: Рустем АХУНОВ

- Он проходит по делу пока как свидетель, - объясняют наши источники в полиции. - В отношении самой Луизы судом было заочно принято решение о избрании меры пресечения в виде ареста, поэтому ее сразу отправили в следственный изолятор. В отношении супруга пока никаких обвинений не выдвинуто. Сейчас с ним продолжают работать следователи, будет дана юридическая оценка его действиям. У Марата, скорее всего, есть обязательство о явке (письменное обязательстве лица своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом. - Ред).

В последние дни Марат Хайруллин начал понимать, что деньги нужно вернуть, но вновь решил пойти каким-то своим путем - он хочет попросить скинуться всю страну. Как подтвердили родственники семьи, мужчина собрался поехать на федеральный телеканал и обратиться к россиянам с просьбой о деньгах, чтобы вернуть их банку. Сомнительная затея, но Марат всерьез ею загорелся. 9 июля стало известно, что мужчина не отметился в полиции и теперь о его местонахождении ничего не известно. Похоже, поехал в Москву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/719039" frameborder="0"></iframe> Нашли укравшую 25 млн кассиршу.Вся страна переживала за Луизу - кассиршу, которая украла из банка 25 млн рублей и исчезла вместе с мужем и двумя детьми. Но полиции всё-таки удалось задержать женщину...

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