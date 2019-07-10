Больше не свидетель: в отношении супруга Луизы Хайруллиной возбудили уголовное дело

Сегодня днем, 10 июля, в уфимском аэропорту задержали супруга кассирши из Салавата, которая похитила из кассы более 25 миллионов рублей. Мужчину задержали оперативники, после того, как он вернулся из Москвы, где участвовал в съемках федерального ток-шоу и просил у неравнодушных россиян помочь вернуть деньги банку. Поначалу все решили, что Марат Хайруллин, как главный свидетель, попросту пропустил допрос у следователя, но позже выяснилось, что дела у мужчины совсем неважные. Теперь Марат Хайруллин фигурирует в уголовном деле в качестве соучастника.

- В ходе предварительного расследования установлена причастность мужчины к краже денежных средств. В результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан и регионального УФСБ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

ГРОЗИТ ДО 10 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Следователи уже установили, что Марат неоднократно приезжал в банк, где работала его супруга, и получал от нее крупные суммы денег в рублях и валюте. А после мужчина вносил средства на свой личный счет и просаживал их на спортивных тотализаторах. Впрочем сам Марат этого и не отрицает и охотно рассказывает на всю страну, как в течение двух лет шантажировал жену и грозился сдать ее в полицию, если та откажется выносить деньги.

- В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, - отметила Ирина Волк.

Теперь Марату Хайруллину остается лишь надеяться, что на его призывы о помощи действительно кто-то откликнется. Если его вина будет доказана, горе-супругу грозит до 10 лишения свободы и крупный штраф.