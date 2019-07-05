Кассиршу из Башкирии, укравшую 25 млн, доставили в уфимское СИЗО

СЕГОДНЯ 17:50 2019-07-05T17:50:15+03:00

Решение о ее аресте было вынесено заочно

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Как стало известно «Комсомольской правде», 36-летнюю Луизу Хайруллину увезли в СИЗО. Решение суда об аресте знаменитой кассирши из Салавата было вынесено заочно. Женщину разлучили с детьми и супругом, вместе с которыми их задержали вчера в Казани.

Поначалу ее доставили в здание управления по борьбе с организованной преступностью МВД по Башкирии. Туда же приехали ее отец Рамиль Мулахметов, а также общественник Азамат Галин и адвокат Фаниль Ишкильдин. Последний будет представлять интересы экс-кассира «Россельхозбанка». Ее обвиняют в хищении 25 млн рублей из кассы отделения банка в Салавате.

На данный момент отец женщины Рамиль Мулахметов ждет, когда ему передадут внучек.

ИСТОЧНИК KP.RU