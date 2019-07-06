Кассиршу в СИЗО, детей – дедушке: что будет с Луизой Хайруллиной из Салавата

Задержанную в Казани кассиршу Луизу Хайруллину этапировали в уфимское СИЗО, а ее детей передали дедушке.

История со знаменитой кассиршей из Салавата Луизой Хайруллиной, сбежавшей из Башкирии вместе с мужем Маратом и двумя дочерьми получила логичный поворот – женщина оказалась в СИЗО, ее мужа допрашивают полицейские, а детей отдали их дедушке.

КРАЖА ГОДА

Напомним, что 27 мая 35-летняя Луиза Хайруллина таинственно пропала из родного Салавата, прихватив с собой как минимум 25 миллионов рублей из кассы «Россельхозбанка». Вместе с ней исчезли и ближайшие родственники. Узнав о случившемся, полицейские бросились в дом беглянки, но было уже поздно – в коттедже уже никого не было. 19 июня отец беглянки Рамиль Мулахметов заглянул в свой гараж и обнаружил автомобиль дочери, в котором находился запас постельного белья. Спустя две недели полицейские нашли и саму Луизу – та с семьей пряталась в квартире в Казани. Женщину, ее детей и мужа немедленно доставили в Уфу.

За присвоение огромной суммы Хайруллиной грозит до 10 лет заключения. По словам уфимского адвоката Романа Петрова, маловероятно, что суд учтет смягчающие обстоятельства в виде детей или возврата части присвоенных денег.

Журналистов в здание УБОП не пускалиФото: Рустем АХУНОВ

ХМУРОЕ ЗДАНИЕ СРЕДИ «СТАЛИНОК»

В уфимский отдел МВД по борьбе с организованной преступностью женщину доставили днем в минувшую пятницу, 5 июля. Примерно в 17.00 на территорию огромного здания, расположенного среди мрачных «сталинок», въехал автозак, в котором привезли, пожалуй, самую знаменитую жительницу Башкирии за последние полгода. Вместе с ней в здании был ее супруг и дети. Отец кассира Рамиль и его близкие приехали на место немногим раньше. Их кроссовер стоял неподалеку от здания отдела МВД.

К 18 часам к зданию подъехал башкирский общественник Азамат Галин, тот самый, который обещал помочь Хайруллиной с адвокатом, если ту поймают. Нужно отдать мужчине должное, свое слово он сдержал.

Адвокат Хайруллиной беседовать с журналистами отказалсяФото: Рустем АХУНОВ

Вместе с ним подъехал и адвокат Фаниль Ишкильдин. Представитель на некоторое время скрылся в здании МВД, но развернуто комментировать ситуацию журналистам отказался. Адвокат лишь отметил, что Хайруллина «чувствует себя нормально».

Общественник также остался немногословным.

- Они обсуждали информацию. Она просила ничего не комментировать через адвоката. Соответственно, адвокат придерживается этого соглашения, - заявил Галин журналистам.

«А ПОЧЕМУ ВЫ НИЧЕГО НЕ ПИШИТЕ О МАРАТЕ?»

Нетерпеливо наматывая круги возле отдела, сталкиваемся с племянником Луизы – сыном старшей сестры Розы Баймаковой. Молодой человек явно не настроен на разговор и молча дает понять, что комментариев не дает. Видно, что он тоже измотан долгим ожиданием, поэтому решаемся спросить – скоро ли вообще выпустят отца Луизы и девочек.

- Не знаю, с Рамилем Фаязовичем до сих пор беседуют следователи. Девочки сидят и ждут его. Говорят, кортатайка (дедушка с башкирского языка) скоро выйдет, а потом вместе поедем домой, - нехотя говорит парень, а после короткого молчания спрашивает. – А почему вы ничего не пишите о Марате? Читаю статьи, там все только Луиза, Луиза, Луиза, а про ее мужа ни слова.

Родственники кассирши терпеливо ждали, когда вернется ее отец с внучкамиФото: Рустем АХУНОВ

По всей видимости, парень тоже считает, что во всех злоключениях родственницы замешан ее супруг, хотя признает, что сейчас самое главное – спокойствие и благополучие девочек, которым и так несладко. Обещаем не делать никаких поспешных выводов до окончания следствия и продолжаем ждать выхода дедушки с внучками из отдела.

УВЕЗЛИ В СИЗО

Через некоторое время к главному входу подъехал еще один автозак, но буквально через две минуты машина уехала в сторону. По всей видимости, силовиков напрягло лишнее внимание СМИ (у ворот стояли журналисты 5 уфимских изданий) и полицейские решили конвоировать Хайруллину через служебный выход. Через пару минут беглянку завели в грузовик, который увез ее в уфимское СИЗО. Ближайшие два месяца женщина точно проведет в заключении – суд заочно арестовал ее еще тот в момент, когда Хайруллина была в бегах.

Судьба ее супруга Марата остается неизвестной. Комментировать ситуацию полицейские отказываются, ограничиваясь сухой формулировкой о том, что «решение будет принято после проверки на его причастность к совершению преступления».

А вот с детьми «башкирских Бонни и Клайда» все относительно понятно. Опеку над ними уже передали дедушке, который забрал их поздним вечером в пятницу из здания МВД. Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова объяснила «КП-Уфа», что двум девочкам окажут всю необходимую помощь, если это, конечно, потребуется.

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