Кассиршу из Башкирии, укравшую 25 миллионов, задержали в съемной квартире в Казани

История сбежавшей кассирши Луизы Хайруллиной из Башкирии пришла к логическому завершению. ФСБ и сотрудники полиции совместными усилиями вышли на след женщины и ее семьи. По оперативной информации, она затаилась в съемной квартире в Казани. Спецоперация прошла быстро и без пыли. Кассирша и опомниться не успела, как ее уже заковали в наручники.

В настоящий момент продолжаются следственные действия. Также непонятно, успела ли Луиза Хайруллина потратить или спрятать деньги. В скором времени ее должны перевезти в Башкирию.

- В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в городе Казани. Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Родственники семьи пока отказываются от комментариев.

Напомним, Луиза Хайруллина 27 мая вытащила из кассы «Россельхозбанка» в Салавате 25 миллионов рублей. После этого она вместе со всей семьей, мужем и двумя несовершеннолетними детьми, скрылась в неизвестном направлении. Факты говорили о том, что побег она свой планировала, но родственники предполагали, что кассирша действовала не по своей воле. Ранее предполагалось, что Хайруллины успели скрыться за границей. Им удавалось оставаться не пойманными больше месяца. Теперь уже ясно, что все это время силовики скрупулезно восстанавливали их путь побега.

Луиза Хайруллина была в бегах более месяца

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