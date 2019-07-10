«Жили в палатке на берегу реки»: муж сбежавшей кассирши рассказал, как семья пряталась от полиции

История кассирши из Салавата, укравшей из местного отделения банка 25 миллионов рублей, продолжает дополняться новыми подробностями.

К примеру, выяснилось, что первое время Луиза Хайруллина вместе с семьей скрывалась возле родного Салавата. Они разбили палатку на берегу реки неподалеку и пережидали там, пока не утихнет шумиха.

Семья покинула лагерь, когда кончились продукты. Они поставили свой автомобиль в гараж, а сами поехали в Казань, разделившись на пары. В Татарстане они сменили несколько съемных квартир, стараясь ни в одной не задерживаться подолгу.

По словам общественников, общавшихся с супругом кассирши Маратом, под конец скитаний пара уже хотела сдаться, но их задержали раньше.

Накануне в эфире федерального телеканала Марат Хайруллин объяснил, что именно он впервые попросил Луизу тайком вытащить из кассы банка 50 тысяч рублей, которые он после просадил на ставках. С каждым днем азарт игромана рос, и он просил жену доставать еще больше денег. Так сумма пропавших из банка денег и увеличилась до суммы в 25 миллионов рублей.

Напомним, что история с пропажей семьи Хайруллиных началась еще 27 мая. При странных обстоятельствах пропала старший кассир местного отделения Россельхозбанка Луиза Хайруллина, ее супруг Марат и дочери-школьницы. Полицейские приехали в частный дом семьи, однако внутри никого не было - кассирша и ее близкие успели убежать. После этого начались поиски семьи Хайрулинных, которые продлились больше одного месяца. Беглецов задержали в прошлый четверг, 4 июля в съемной квартире в Казани.

Сразу после этого всю семью доставили в Уфу. Несовершеннолетних дочерей кассира отдали под временную опеку их дедушке, саму Луизу поместили под стражу. Примечательно, что ее супруг, признавшийся в том, что заставлял жену воровать деньги из банка, до последнего момента находился на свободе - по последней информации он проходит в деле о присвоении денег в особо крупном размере в качестве свидетеля. Днем 10 июля мужчину задержали в здании уфимского - он возвращался с записи телевизионного шоу из Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/719039" frameborder="0"></iframe> Нашли укравшую 25 млн кассиршу.Вся страна переживала за Луизу - кассиршу, которая украла из банка 25 млн рублей и исчезла вместе с мужем и двумя детьми. Но полиции всё-таки удалось задержать женщину...

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