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Общество19 ноября 2021 16:22

Сергей Греков пообещал, что на месте «А-кафе» в Уфе не будет высоток

Об этом сообщила блогер Полина Вишневская
Источник:kp.ru
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Уфимская активистка и блогер Полина Вишневская сообщила, что мэр Уфы Сергей Греков пообещал не возводить высотки на месте снесенного «А-кафе». По ее словам, об этом он сообщил, на встрече, посвященной 450-летию Уфы в 2024 году.

– Мэр Уфы сегодня снова обещал скорое введение платных парковок в центре. Еще он пообещал, что на месте А-кафе не будет строиться никаких высоток, это радует, – рассказала Вишневская.

Среди проектов, которые возможно будут реализованы к юбилейной дате, блогер также назвала велодорожки.

Легендарное здание «А-кафе» в Уфе снесли 6 ноября. Владелец заведения Владимир Глухов скончался в 2014 году от остановки сердца. После его смерти заведение преследовала череда судебных исков о банкротстве, пока кафе не прекратило свою деятельность. Сейчас на месте «А-кафе» планируют построить жилой комплекс.