От тяжелой болезни умер бывший мэр Стерлитамака Владимир Куликов

Владимир Куликов возглавлял Стерлитамак с 2016 по 2021 годы. Фото: Владимир Куликов // vk.com

Сегодня, 4 ноября, стало известно о том, что экс-мэр Стерлитамака Владимир Куликов умер в больнице. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение со ссылкой на собственные источники, бывшего главу «южной столицы» республики вчера вечером привезли в Уфу, в Республиканскую больницу. Днем у него остановилось сердце.

Ранее «КП-Уфа» писала, что 55-летний Владимир Куликов угодил в больницу 16 октября этого года. Тогда близкие и бывшие коллеги не распространялись о его диагнозе. Известно было лишь, что он борется с тяжелой болезнью.

Напомним, Владимир Куликов объявил об уходе с поста мэра Стерлитамака 8 октября 2021 года. Второй по величине город Башкирии он возглавлял с 2016 года.

- Решение уйти не является спонтанным, я давно его принял, но были обязательства перед городом, перед вами. Сейчас, когда многое сделано, я считаю самый благоприятный момент, чтобы сложить полномочия по управлению городом, - писал тогда Владимир Куликов у себя на странице в социальных сетях. Меньше чем через месяц его не стало.

Напомним, чуть больше года назад, 29 октября 2020 года, от осложнений после коронавируса скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин. Градоначальнику башкирской столицы был всего 61 год. На своем посту он успел проработать ровно два года.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Владимира Куликова.