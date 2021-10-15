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Общество15 октября 2021 11:12

Из-за осложнений от COVID-19 умерла замглавы уфимской мэрии Гульнара Валиева

О безвременной кончине чиновницы сообщили ее коллеги из городской администрации
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Пресс-служба мэрии Уфы

Фото: Пресс-служба мэрии Уфы

Умерла заместитель главы уфимской администрации, начальницы финансового управления Гульнара Валиева. По словам пресс-служба мэрии, смерть произошла из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Гульнара Валиева родилась 4 февраля 1972 года в деревне Мурдашево Стерлитамакского района. Большую часть своей карьеры она работала на различных постах в стерлитамакской мэрии.

Значительную часть своей карьеры она трудилась на различных постах в администрации города Стерлитамака. В 2017 году она заняла должность заместителя главы уфимской администрации – начальника Финансового управления.

– На всех должностях Гульнара Галимьзяновна проявила себя как разносторонний профессионал и эффективный управленец. Её отличали высокие деловые и человеческие качества, ответственность и организаторские способности, огромная трудоспособность, глубокое знание своего дела и большой жизненный оптимизм. Она всегда была внимательна к людям, своим близким, коллегам, – отзываются о Валиевой ее коллеги из городской администрации.