Умер 33-летний глава Аскинского района Башкирии Ришат Дихин

В Башкирии умер глава Аскинского района Ришат Дихин Фото: https://vk.com/id519226147

В Башкирии скончался глава Аскинского района республики Ришат Дихин.

О смерти 33-летнего чиновника сообщили его близкие. Вот что пишет его друг, старший преподаватель кафедры журналистики БашГУ, Алмас Шаммасов.

- Ушёл Ришат Дихин. Наш добрый Ришат. Никогда не смогу с этим смириться. Только за эти дни, когда шла борьба за его жизнь, я осознал, насколько дорогим другом, товарищем он мне был.

Преподаватель отмечает, что незадолго до смерти Ришат Дихин находился в Зубовском инфекционном госпитале.

- На работе Ришат и сгорел. Он никогда не думал о себе. Не думал о сне. Служба забрала его здоровье. Он служил. Все побольше сделать для малой Родины хотел. Не рассчитал силы и коварство вируса, - скорбит товарищ умершего.

В администрации своего родного Аскинского района Ришат Дихин трудился с 2018 года. В феврале 2019 он сменил на посту бывшего главу муниципалитета Фларита Усманова.