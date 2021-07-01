Барханы, ямы, и камни: на что похожи улицы 8 Марта и Комсомольская в Уфе спустя два года после начала ремонта

Ремонт обеих улиц все еще далек до завершения Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В 2019 году начался масштабный капитальный ремонт двух уфимских улиц: 8 Марта и Комсомольской. Планы по реконструкции были поставлены амбициозные. Местные власти пообещали полностью заменить дорожное полотно, сделать удобные и благоустроенные пешеходные дорожки, установить новые остановки, ливневую канализацию, освещение, камеры видеонаблюдения и многое другое.

Однако ремонт растянулся на целых два года, а местные жители были обречены на протяжении долгого времени жить среди гор песка, многочисленных ям, луж и моря грязи.

Ремонт обеих улиц обещают завершить уже к ноябрю, а на участке улицы 8 Марта (от Мингажева до Айской) и на Комсомольской (от бульвара Хадии Давлетшиной до Галле) с 12 июня уже даже открыли движение. Тем не менее, несмотря на то, что до конца реконструкции осталось всего несколько месяцев, местным жителям, чтобы добраться до дома, учебы или работы, до сих пор приходиться миновать множество препятствий.

Уфимские власти пообещали сделать на улицах сделать удобные и благоустроенные пешеходные дорожки, а также установить ливневую канализацию Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

ПЕШЕХОДАМ ПРИХОДИТСЯ ТУТ ВЫЖИВАТЬ

По участку улицы 8 Марта от Мингажева до Айской в настоящее время можно свободно передвигаться на автомобиле. На проезжей части заменили асфальт и сделали новую разметку. Однако над пешеходными дорожками до сих пор работы не завершены.

Жителям приходится обходить рабочих, кучи песка и щебня прямо по проезжей части. Больше всего дискомфорта в этой ситуации испытывают родители с детскими колясками. Также страдают и пенсионеры. Пожилая местная жительница пожаловалась нам, что реконструкция принесла пользу только водителям, но не пешеходам.

Родители с детскими колясками, наверное, больше всех страдают от незаконченного ремонта Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

– Дорогу расширили, но пешеходную часть сузили. Для водителей, наверное, это очень удобно, а вот пешеходам сейчас приходится ходить кругами. Также из-за самокатчиков и велосипедистов стало еще опаснее. Они очень быстро и неаккуратно ездят. Раньше хоть места больше было, а теперь пешеходам тут приходится выживать, – поделилась пожилая уфимка.

Другой местный житель отметил необходимость в ремонте не только улицы, но и близлежащих дворов.

– То, что дорогу отремонтировали, – это, конечно, хорошо. Однако только съедешь с этой красивой дороги внутрь двора и тут же видишь обшарпанные здания, убитый асфальт, покосившиеся заборы и бордюры. Ну разве так годится? – удивляется мужчина.

Пешеходные дорожки на улице 8 Марта до сих пор не готовы Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Участок улицы 8 Марта от Айской до бульвара Хадии Давлетшиной до сих пор закрыт для транспорта. Судя по нынешнему состоянию улицы, совсем непохоже, что реконструкция завершится тут уже через несколько месяцев. Повсеместные кучи земли, глины и щебня, барханы песка, громыхающая техника, автомобили вздымают целые клубы пыли – такую картину лицезреют жители каждый день. Пешеходные дорожки до сих пор недоделаны, лишь местами они огорожены новым бордюром и засыпаны гравием. Через левую и правую сторону улицы проложили деревянные поддоны, чтобы избежать неудобств в дождливую погоду.

Участок улицы 8 Марта от Айской до Хадии Давлетшиной Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

СЛОВНО ЗОНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Несколько месяцев назад «КП-Уфа» писала о том, как выглядела улица Комсомольская прошедшей весной. Тогда в начале апреля, в период таяния снегов, дублер проспекта Октября производил очень тягостное впечатление. Водопады грязи, кучи из песка и глубокие ямы заставляли идти уфимцев на крайние меры. Местами, чтобы не испачкаться в грязи, местные жители самостоятельно стелили доски и даже ковры.

Сейчас, в разгар лета, Комсомольская выглядит более опрятно, хотя и все еще напоминает скорее зону боевых действий, нежели одну из ключевых улиц столицы региона.

Улица Галле Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Часть улицы от бульвара Хадии Давлетшиной до Галле с 12 июня открыта для движения транспорта. Однако на этой территории до сих пор не наведен порядок. Местами раскиданы куски бордюра, а там, где возле новых пешеходных дорожек, по всей видимости, предполагается посадить траву и деревья, насыпаны горы земли, которые в дождь размывает на проезжую часть.

Сама же улица Галле до сих пор выглядит, как место, где совсем недавно прошла бомбардировка. Из глины торчат куски бетонных плит, а люди до сих пор минуют опасные участки посредством самодельных деревянных мостиков.

За ТРК «Семья» Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

На участке от Галле до Лесотехникума, в целом, та же самая картина. Барханы песка, гравия, земли, куски бетона и бордюров и повсеместные препятствия в виде ям – так выглядит улица Комсомольская прямо сейчас.

Реконструкцию улиц 8 Марта и Комсомольской обещают завершить в ноябре этого года. Городские власти обещают, что после ремонта улицы будут соответствовать высоким стандартам качества, и местные жители, которые за последние два года были вынуждены пережить столько неудобств, наконец получат того, что так долго заслуживали.