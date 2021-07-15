Итоги Фольклориады: казахский этно-рок «зашел» уфимцам не меньше Манижи

Фото: Рамиль Нафиков

За неделю торжества фольклора на территории Уфы участники и гости всемирного фестиваля – абоненты МегаФона израсходовали более 12 Тб мобильного трафика, об этом сообщает пресс-служба компании. Рекорд по интернет-активности был установлен во время концертов участницы «Евровидения» Манижи и этно-рок группы Ulytau из Казахстана. Такими данными поделились специалисты оператора, проанализировав активность своих абонентов.

В день выступления Манижи в амфитеатре Конгресс-холла в сеть ушло около 2 Тб данных. Такой объем равен примерно 200 тысячам фотоснимков в высоком качестве. В какой-то момент Манижа даже попросила убрать телефоны, чтобы зрители полнее прочувствовали ее музыку.

Неожиданную конкуренцию исполнительнице Russian woman составила казахская группа Ulytau. В день их выступления поклонники фольклорной музыки использовали вблизи Конгресс-холла аналогичный объем мобильного трафика. В первую очередь трафик шел в социальные сети «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Одноклассники». По данным аналитиков МегаФона, именно они наиболее востребованы среди уфимцев.

Несколько меньше интернет-активность была в первые и завершающие дни Фольклориады. Во время них зрители использовали по 1,7 Тб данных, чтобы поделиться кадрами с выступлений Надежды Бабкиной, хора имени М. Е. Пятницкого, Эмира Кустурицы & The No Smoking Orchestra и других исполнителей.

«В районе Конгресс-холла традиционно высокий мобильный трафик, ведь рядом находятся телерадиокомпания, вуз, здесь гуляют студенты и гости города. В дни Фольклориады мы, конечно, ожидали дополнительной нагрузки на базовые станции, готовили сеть, и она отлично справилась. Чтобы качество связи МегаФона росло не только в городе, но и во всей республике мы постоянно работаем над модернизацией сети – с начала года наши инженеры обновили более 900 базовых станций в регионе», – отметил руководитель регионального отделения МегаФона по Республике Башкортостан Дамир Байгильдин.

Фольклориада прошла в Уфе с 3 по 10 июля. В город приезжали творческие коллективы из 39 стран мира, каждый день проходили масштабные концерты. Аналитики МегаФона изучали обезличенные данные по трафику на базовых станциях вблизи главных концертных площадок – ледового дворца «Уфа-Арена» и амфитеатра Конгресс-холла «Торатау».