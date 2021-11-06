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Общество6 ноября 2021 13:38

В Уфе снесли легендарное «А-кафе»

На месте здания построят жилой комплекс
Источник:kp.ru
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Сегодня, 6 ноября, снесли легендарное здание «А-кафе». Видео сноса появилось в социальных сетях.

– Когда-то там было кафе мороженое «Снежинка» (или «Льдинка», не помню точно название). Потом «Лидо», и только потом его в Аксаков перестроили, – предались воспоминаниям уфимец.

Владелец заведения Владимир Глухов скончался в 2014 году от остановки сердца. После его смерти заведение преследовала череда судебных исков о банкротстве, пока кафе не прекратило свою деятельность. Сейчас на месте «А-кафе» планируют построить жилой комплекс.