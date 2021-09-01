«Республика научилась побеждать!»: ключевые итоги, прошедшего в Уфе, финала чемпионата WorldSkills

Фото: Сайт главы Башкирии

С 26 по 29 августа в Уфе прошел финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). О его итогах на днях на оперативном совещании в правительстве республики отчитался первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Рустам Муратов.

Чиновник сообщил, что программа соревнований прошла по 105 компетенциям. По количеству выставляемых компетенций прошедший чемпионат стал крупнейшим в истории WorldSkills.

– В соревновательной программе финала чемпионата приняли участие более четырех тысяч человек. Посетили нашу площадку более 40 тысяч зрителей. Непосредственно в соревновательных мероприятиях приняли участие более трех тысяч конкурсантов и экспертов, – рассказал Муратов.

Сборная Башкирии была представлена в 102 компетенциях в обеих возрастных категориях – это 498 человек, включая 280 конкурсантов и 218 экспертов.

По итогам конкурсных соревнований финала сборная Башкирии завоевала 39 медалей и одержала победу по восьми компетенциям. В целом, в командном зачете конкурсанты республики заняли второе место, уступив Татарстану. Стоит отметить, что в прошлом году наша сборная заняла восьмое место.

В финале WorldSkills приняли участие более четырех тысяч человек Фото: Сайт главы Башкирии

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ

Проведение IX Национального чемпионата, по словам Рустама Муратова, окажет положительное влияние на экономику Башкирии. Прежде всего, это произойдет за счет повышение качества подготовки кадров. Свыше пяти тысячи единиц современного импортного и отечественного оборудования, закупленного за счет средств бюджета республики, после проведения финал соревнований будет передано в колледжи.

– Количество мастерских в наших колледжах достигнет 200 по всем муниципалитетам республики. Материально-техническая база профессиональных образовательных учреждений по всему региону будет обновлена более чем на 70%. Созданная инфраструктура площадки позволяет сделать в Башкирии один из крупнейших мобильных центров конгрессно-выставочных мероприятий, – заявил заместитель премьер-министра правительства республики.

СОБЫТИЙНАЯ ПРОГРАММА

На период проведения чемпионата для всех уфимцев и гостей столицы была предусмотрена ежедневная событийная программа в амфитеатре «Ватан». 26 августа в день рождения нашей знаменитой землячки музыканта Земфиры Рамазановой состоялось интерактивное трибьют-шоу. На следующий день был организован показ спектакля «Потомки Салавата не отступят!..», посвященного памяти генерала Минигали Шаймуратова. В предпоследний день финала чемпионата в рамках всероссийской акции «Ночь кино» для всех желающих организаторы устроили масштабный кинопоказ.

– В целом, мероприятие сопровождал благоприятный информационный фон. От всех регионов поступают благодарности за организацию такого мероприятия. Наша республика за короткое время действительно показала возможности гостеприимной организации одного из крупнейших мероприятий страны, – отметил Рустам Муратов.

Победителям чемпионата из Башкирии вручат 100 тысяч рублей Фото: Сайт главы Башкирии

НАГРАДА ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

На прошедшем оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что победителям WorldSkills из Башкирии вручат 100 тысяч рублей. Призеры и наставники, в свою очередь, получат 50 тысяч рублей.

– Наша республика научилась побеждать! Это самый главный итог. У нашей республики появляется потерянное, я считаю, в свое время идеология победителя. В это нужно вцепиться и двигаться вперед, – заявил глава республики.

СКАЗАНО

Вице-президент и генеральный директор компании 3М в России и странах СНГ Матс Фриберг:

– Все профессии очень важны и актуальны для нашего общества. К примеру, что бы мы делали без парикмахеров, маляров, жестянщиков или строителей? Но, если говорить о том, что нам потребуется в будущем, то это, очевидно, 3D-технологии, технологии цифровизации, композитов, технологии дополненной реальности, IT и искусственный интеллект. И все эти компетенции представлены на чемпионате WorldSkills в Уфе, что соответствует тенденциям развития и запросам общества. Я считаю, что очень важно смотреть в будущее и прогнозировать, чем будут заниматься будущие поколения, – говорит Матс Фриберг.