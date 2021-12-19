В Башкирии скоропостижно скончалась председатель Медицинской палаты Башкирии

Фото: соцсети

Сегодня в Уфе на 70 году жизни скончалась председатель Медицинской палаты Башкирии Дамира Сабирзянова. Печальную новость сообщил на своей странице в соцсетях депутат башкирского Курултая Рустем Ахмадинуров.

- Такой светлый человек! Наворачиваются слезы, - соболезнует политик.

Причина смерти Дамиры Сабирзяновой пока не сообщается. По некоторым данным скоропостижная гибель могла быть вызвана пневмонией.

Дамира Сабирзянова всю свою жизнь посвятила медицине. Кандидат медицинских наук, доцент, детский хирург, она не только преподавала в БГМУ, но и была советником ректора университета. В 2010 году Дамира Сабирзянова возглавила Национальную медицинскую палату Башкирии. Своей основной задачей врач всегда называла защиту пациентов от некачественного лечения и врачебных ошибок, а медицинских работников – от несправедливости и необоснованных претензий.