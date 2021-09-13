В Уфе скоропостижно скончалась знаменитая зоозащитница

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Накануне в Уфе скончалась член СПЧ по Башкирии и знаменитая зоозащитница Индира Салахова. О кончине женщины сообщили ее коллеги из общественной организации «Альянс Защитников Животных – Уфа», в которой Индира Салахова была председателем.

- Это был очень красивый человек во всех отношениях. Индира очень много спасала животных, выхаживала, вытаскивала с того света и боролась за права животных города, страны, чтобы все, кого не забрали с улицы, тоже имели право на жизнь, - вспоминают о зоозащитнице ее единомышленники.

Как рассказали знакомые общественницы, Индира Салахова скоропостижно скончалась на 56 году жизни от болезни (предположительно от коронавируса).

- Умерла в ковид-госпитале. Днем положили, а ночью уже не стало... - рассказала в беседе с "КП-Уфа" общественница и член СПЧ по Башкирии Эльза Маулимшина.

У Индиры Салаховой осталось очень много кошек и собак, которых она подобрала с улицы – сейчас за животными некому ухаживать, и они нуждаются в новых любящих хозяевах. Сейчас зоозащитники просят откликнуться тех, кто может помочь с передержкой животных или решит забрать кого-то из «хвостиков» к себе домой.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким Индиры Салаховой.