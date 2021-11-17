Дети чиновников и звезды выстраивались в очередь перед клубом: какие тайны хранил легендарный клуб «А-кафе»

Для многих «А-кафе» ассоциируется с ушедшей эпохой клубного гламура. Фото: Дмитрий Никифоров

Куча строительного мусора и пыли, разоренные руины, блестящая облицовка, жалобно хрустящая под гусеницами бульдозера – вот все, что осталось от легендарного уфимского «А-кафе». В нулевые годы это место считалось символом роскоши, гламура и дорогой жизни. Здесь отдыхали известные политики и бизнесмены, спортсмены и золотая молодежь, а бронировать столик нужно было за несколько недель, и то не факт, что повезет.

Немало ходило вокруг «А-кафе» и слухов: мол, богатеи сюда приходят, чтобы снять на ночь молоденьких девушек, а в казино устраивают сходки местные бандиты и «решалы». Обычные уфимцы, которым посчастливилось побывать внутри, с придыханием рассказывали о космических ценниках в баре и строгом фейсконтроле, который разворачивал на входе каждого второго без объяснения причин. Чем же еще запомнилось «А-кафе»?

Интерьер заведения удивлял даже самых искушенных эстетов. Фото: Дмитрий Никифоров

«ПОПАСТЬ ПРОСТОМУ ЧЕЛОВЕКУ С УЛИЦЫ БЫЛО НЕРЕАЛЬНО»

Изначально на месте «А-кафе» было кафе «Снежинка», куда обязательно заходили полакомиться мороженым дети и их родителей после представления в цирке. В 2000-х годах на месте детского общепита появился ночной клуб «Аксаков», которое позже был переименовано в «А-кафе». Очень быстро заведение снискало звание культового места для отдыха в Уфе. Зеркальные лестницы, интерьер в стиле нуар, повсюду черный глянец, огромные зеркала, кожаные диваны…

- В «А-кафе» я, еще будучи молоденькой студенткой, работала хостес. Моя задача была достойно встретить гостей, угостить их шампанским, задать атмосферу вечеринке, - вспоминает уфимская бизнес-леди и модель плюс-сайз Сания Тимасова. – Это было действительно самое крутое место в Уфе, столько вложено сил и денег! До сих пор помню вечеринку в честь его открытия: мы с девчонками, в джинсах и маечках, стоим с подносами дорогущего шампанского и ждем гостей. И тут заходят шикарные дамы – в длинных норковых и соболиных шубах, все в золоте и бриллиантах, со шлейфом дорогих духов… В обычной жизни я никогда не видела столь красивых женщин, и уже тогда для себя решила, что буду стремиться стать похожей на них.

Первые модельные показы Сании Тимасовой проходили именно в «А-кафе». Фото: Сания Тимасова

Визитной карточкой клуба Сания Тимасова называет строгий фейсконтроль, поэтому попасть на вечеринку в «А-кафе» простому человеку с улицы было просто нереально. Да и цены там были далеко не каждому по карману.

- Вход до 00.00 для девушек был бесплатным, после полуночи уже приходилось платить по 300-500 рублей. Бутылка самого дешевого шампанского стоила около 1500. Мы с девчонками скидывались, покупали бутылку на троих-четверых, и цедили ее весь вечер. Уже позже, когда я открыла собственное модельное агентство, я все равно очень тщательно готовилась к каждому походу в клуб. За неделю до вечеринки начинала продумывать образ, укладку, макияж, покупала новое платье. И каждый раз искренне переживала – пропустят или нет, - смеется Сания Тимасова.

А вот разнузданностей, пошлостей и откровенных приставаний от посетителей уфимка так и не смогла припомнить.

- Солидные мужчины, знающие себе цену, вели себя очень достойно – за руки никто не хватал, в подсобку не тащил. Я считаю, что многие рассказы об «А-кафе» сильно приукрашены теми, кто там никогда и не был. Лично у меня остались об этом месте только хорошие воспоминания, - признается Тимасова.

«ИКРА НА ВХОДЕ И ТАНЦЫ ЗА СТЕКЛОМ В ТУАЛЕТАХ»

По словам знаменитого ведущего Вадима Разжигаева, во многом, успех заведения обязан «нулевым». Расцвет «А-кафе» пришелся на золотое время для клубов, когда у людей были деньги, и они были готовы их тратить. Сейчас это время прошло, у молодежи другие интересы и представления об отдыхе, поэтому постепенно клубная культура уходит в небытие.

По словам уфимцев, самые крутые вечеринки проводились именно в «А-кафе». Фото: Дмитрий Никифоров

- В «А-кафе» я работал с самого его открытия ведущим и организатором вечеринок и могу сказать точно – это было заведение международного класса! К нам постоянно прилетали потусить из Москвы. Иностранцы заходили и ахали от восхищения! У нас выступали такие звезды как Dj Mendez, Dj Nejtrino, Dj Masha Siluyanova. Они выступали на закрытых вечеринках в Европе, на яхтах, а потом играли у нас, представляете? Поэтому в «А-кафе» было не попасть. Там звезды Уфы стояли в очереди и не возникали, если для них вдруг не забронировали столик. Лично мне сколько раз звонили дети глав, чиновников, просились зайти. А я им отвечал – ну нет мест, что же я поделаю! – вспоминает Вадим Разжигаев. – Бутылка шампанского Moеt & Chandon стоила 25 тысяч рублей, минимальный депозит на столик составлял около 50 тысяч рублей, так люди еще едва ли не дрались за него! Мест свободных не было вообще!

Гостям подавали изысканные блюда, но ценник порой зашкаливал. Фото: Дмитрий Никифоров

Роскошь, роскошь и еще раз роскошь! Дорогое шампанское и икра ложками на входе, телевизор возле каждого писсуара и танцующие мускулистые парни за стеклом в женском туалете, роскошные танцовщицы go-go в дорогущих костюмах и макияже от Сердара Камбарова. Многие сейчас работают в топовых московских клубах и открыли собственные танцевальные студии. Кто-то даже уехал в США и сейчас снимается для глянцевых обложек. Для всех «А-кафе» стало не только школой жизни, но и путевкой в дальнейшую безбедную жизнь.

- Работать, конечно, приходилось много – по 14 часов в день и бывало, что без выходных. Модные показы и презентации, топовые вечеринки со звездами, юбилеи и банкеты для высокопоставленных лиц. Но зато чаевые, бывало, за вечер нам оставляли в размере месячного заработка! - вспоминает Вадим Разжигаев.

«КОНТРОЛЬ КАК В АРМИИ»

Костюмы для танцовщиц шились на заказ и стоили огромных денег. Фото: Дмитрий Никифоров

По словам шоумена, все красочные рассказы о похождениях похотливых богатеев – не более чем слухи. У сотрудников заведения не было никакого доступа к гостям, за этим строго следила охрана.

- Контроль, как в армии. С гостями общаться нам было строго запрещено. Даже если мои друзья приходили в клуб, я не имел права подойти к их столику. Девочек из подтанцовки до тумбы и обратно сопровождала охрана – чтобы никто не приставал. Если уж и случалось, что кто-то кого-то после клуба подождал на парковке, то это не афишировалось. Да и сами девчонки потом увольнялись, чтобы не портить репутацию заведению. А вообще с таким графиком работы, времени на личную жизнь уже не оставалось. Тут бы перекусить и поспать хоть пару часов, какие уж знакомства! – уверенно заявляет Вадим Разжигаев.

ПРОЩАЙ, ЛЕГЕНДА!

Закат эпохи роскоши и гламура в «А-кафе» постепенно начался в 2013 году. Тогда в доме Владимира Глухова, владельца «А-Кафе» и «Проспекта» и директора сети супермаркетов «Матрица», во время обыска правоохранители нашли целый склад оружия и боеприпасов (включая ручной пулемет и противотанковый гранатомет: нехило, правда?), а также внушительный запас наркотиков. По решению суда бизнесмена сначала отправили под домашний арест, но после того, как он самовольно покинул дом, Глухова арестовали и отправили в следственный изолятор. Через несколько месяцев его в тяжелом состоянии госпитализировали в республиканский противотуберкулезный диспансер, где Глухов вскоре скончался от тяжелой болезни легких.

Сейчас от роскошного замка с башней осталась лишь груда строительного мусора. Фото: соцсети

После смерти бизнесмена владение «А-кафе» перешло его супруге Дамире, но ситуация продолжала ухудшаться. Гламурные вечеринки проводились все реже, звездных гостей почти не приглашали, в отзывах посетители жаловались на неприветливый персонал и отвратительную кухню. Апофеозом упадка «А-кафе» стал пожар в декабре 2013 – тогда из-за неисправной электропроводки загорелась башня замка. Вдова Глухова выставила здание заведения и землю под ним на торги, но стоимость участка в 38 миллионов и самого здания в 70 миллионов долгое время отпугивала всех потенциальных покупателей. Лишь в 2018 году «А-кафе» все же удалось продать, а вскоре поползли слухи, что на его месте вскоре возведут элитный жилой комплекс с 34-этажной высоткой. Уже осенью 2021 года легендарный клуб обнесли забором, подогнали строительную технику и начали снос здания.