Самый большой хоровод!: во время VI Всемирной Фольклориады в Уфе установили два новых мировых рекорда

В параде приняли участие более 2700 человек Фото: Валерий ШАХОВ

Пока в Москве кафе можно посещать только с наличием прививки, в Уфе ставят рекорды с участием массы людей со всего мира. Сегодня прошел второй день VI Всемирной Фольклориады. В ходе парада в национальных костюмах было установлено два новых мировых рекорда.

– В параде приняли участие более 2700 человек. Было установлено два мировых рекорда, один из них по числу национальностей в хороводе – 71. Второй рекорд по числу стран в хороводе. Мы зафиксировали 57 стран участников. К нам приехали представители 37 иностранных государств, – сообщила режиссер парада Гульнара Юрина.

57 стран приняли участие в параде Фото: Валерий ШАХОВ

«МЫ ОДНО ЦЕЛОЕ!»

Президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств Филипп Боссан высоко оценил старания участников парада.

– Вы большие молодцы, у нас все получилось! Эта была наша цель собрать всех вас на Всемирной Фольклориаде 2021. И мы это сделали! Мы одно целое! – заявил Филипп Боссан.

В параде приняли участие творческие коллективы Всемирной Фольклориады, директора центров народного творчества регионов России, жители и гости республики.

Напомним, вчера, 3 июля, в Уфе состоялось торжественное открытие VI Всемирной Фольклориады-2021. В башкирскую столицу прибыли тысячи артистов из 37 стран мира. Филипп Боссан был приятно впечатлен мероприятием и поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство и в конце даже заговорил по-башкирски.