Владимир Путин поручил передать Башкирии 50% акций БСК

Глава государства озвучил решение на совещании в правительстве России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 31 марта, президент России Владимир Путин передал контрольный пакет «Башкирской содовой компании» в собственность Башкирии. Согласно решению главы государства, 38,28% акций компании стали собственностью республики, а 11,7% плюс одна акция переданы региону в доверительное управление.

В федеральной собственности останутся 57% акций АО БСК, но 11,7% из них перейдут под доверительное управление республиканских властей. Кроме того, власти Башкирии будут определять политику предприятия, а курировать этот процесс поручат региональным министерствам.

Громкое заявление о передаче акций БСК обратно под контроль государства прозвучало во время совещания в правительстве, которое проводил президент страны.

- Как вы знаете, в соответствии с решением суда около 96% акций компании были переданы в собственность Российской Федерации. Важно обеспечить долгосрочную эффективную работу. Это, конечно, чрезвычайно важно вообще, всегда и сегодня – в особенности, я имею в виду это сохранение рабочих мест, обеспечение заработными платами людей. Один из ключевых вопросов здесь – грамотное управление предприятием. Решения на этот счет приняты, - заявил президент России Владимир Путин.

В свою очередь, глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил президента страны за оказанное доверие.

- Владимир Владимирович, хочу поблагодарить за это решение. Долгие годы тема приватизации «Соды» была очень чувствительна для жителей. Сегодня жители очень благодарны за такое решение. Мы со всей ответственностью понимаем роль и значение этого предприятия для экономики нашей страны и республики. Поэтому постараемся, чтобы предприятие развивалось и модернизировалось. Еще раз спасибо за доверие, - сказал Радий Хабиров.

Согласно решению главы государства, в ближайшее время между властями Башкирии и федеральным правительством будет заключено специальное соглашение, которое во многом определит дальнейшую политику «Башкирской содовой компании».

- Кроме того, прошу заключить специальное соглашение между правительством Российской Федерации и правительством республики Башкортостан. В этом соглашении нужно определить конкретные планы и основные показатели работы Башкирской содовой компании, включая объемы производства и инвестиции. Нужно посмотреть, как компания будет управляться, а также необходимо предусмотреть и механизмы контроля за использованием государственного имущества, - заявил Владимир Путин.

Президент также отметил, что в будущем теперь уже государственная БСК должна управляться «должным образом».

- Контрольный пакет акций компании ушел (от государства к частным лицам. - Ред.) не по вине федеральных органов власти, а в связи с решениями руководства республики. Нет ничего плохого в том, что идет приватизация. Но если она идет, то она должна отвечать целям приватизации – компания должна эффективно работать и соблюдать правила поведения. Поэтому рассчитываю, что все это будет осуществляться в будущем и управляться компания будет должным образом. Ну и экономическая деятельность компании должна быть обеспечена, в том числе и ресурсы. Об этом тоже нужно подумать. Надо, чтобы были ресурсы, - подчеркнул президент России Владимир Путин.

Напомним, история с приватизацией БСК и утратой контроля республики над предприятием началась в 2011-2013 годах. Осенью 2020 года после событий на Куштау, на нее обратил внимание президент России Владимир Путин. Тогда же он поручил правоохранительным органам разобраться в ситуации и вернуть государству контрольный пакет акций. В декабре того же года начались судебные тяжбы в Арбитражном суде, в результате которых акции БСК были переданы в федеральную собственность.