В Башкирии арестовали министра строительства Рамзиля Кучарбаева

Ранее Рамзиль Кучарбаев занимал пост начальника управления капстроительства Башкирии. Фото: УКС по РБ

На днях впервые в новейшей истории Башкирии был арестован действующий министр регионального правительства. 1 февраля 2021 года сотрудники правоохранительных органов сначала провели обыски в министерстве строительства, а затем задержали руководителя ведомства Рамзиля Кучарбаева. По версии следствия, он, будучи начальником управления капитального строительства Башкирии, превысил должностные полномочия и нанес ущерб бюджету республики на 95 млн рублей. В минувший вторник, 2 февраля, по решению Кировского районного суда Уфы Кучарбаев был отправлен под стражу на два месяца.

Сам Рамзиль Кучарбаев полностью отрицает свою вину и вообще какую-либо причастность к преступлению.

СУТЬ ДЕЛА

Из скупых сообщений пресс-службы следкома по Башкирии известно, что преступление, в котором обвиняют министра, произошло еще в 2017 году. Тогда Кучарбаев подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в Кумертау, хотя работы не были завершены. Более того, на основании подписанных им документов, мэрия города как бы ввела объект в эксплуатацию, хотя очистные сооружения вплоть до настоящего времени не пригодны для использования. Напомним, в то время главой администрации Кумертау был нынешний вице-премьер республиканского правительства Борис Беляев.

- В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению, - отметили в СКР по Башкирии.

Напомним, Рамзиль Кучарбаев занял пост министра регионального правительства в начале декабря прошлого года. До этого он несколько месяцев исполнял обязанности руководителя госкомитета по строительству, который потом преобразовали в Минстрой.

В пресс-службе правительства Башкирии «КП-Уфа» сообщили, что исполнение обязанностей министра строительства и архитектуры Башкирии возложено на заместителя министра Егора Родина.

- До окончания следственных действий изменений в министерстве пока не планируется, - подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.

НЕТ НИКАКОГО ИМУЩЕСТВА

На судебном заседании, где избирали меру пресечения для Кучарбаева, адвокат министра просила не отправлять его в СИЗО. В ходатайстве с просьбой не заключать его под стражу говорилось, что на данный момент у министра начались проблемы со здоровьем (у него гипертония и атеросклероз), а на иждивении находятся престарелые родители и трое несовершеннолетних детей. Содержание этой части ходатайства адвоката «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе Кировского районного суда Уфы.

Как пишет издание «ГорОбзор», в разговоре с корреспондентами на суде Рамзиль Кучарбаев заявил, что не имеет собственного жилья и снимает квартиру. При оглашении решения об аресте министра, судья озвучила адрес, по которому он проживал до задержания. В сервисе «2ГИС Уфа» мы нашли фотографию этого дома.

Якобы в этом доме на улице Кирова в Уфе Кучарбаев снимает квартиру. Фото: 2ГИС Уфа

Последняя декларация о доходах, которую Рамзиль Кучарбаев предоставил как начальник управления по капстроительству Башкирии, датируется 2018 годом. В этом документе указано, что в собственности чиновника на тот момент находилась доля в квартире площадью 116,9 квадратных метров. Среди сособственников этого жилья значатся и супруга и трое несовершеннолетних детей. Куда могла деться эта квартира, неизвестно.

К тому же, за тот год он задекларировал годовой доход в размере 2,4 млн рублей. В свою очередь, супруга по официальным данным заработала 1,5 млн рублей, а каждый из (напомним, несовершеннолетних) детей по 1,16 млн рублей.

КСТАТИ

До задержания и ареста Рамзиля Кучарбаева самым громким уголовным делом в отношении высокопоставленного чиновника была история с экс-вице-премьером башкирского правительства Евгением Гурьевым. В конце марта 2019 года его также арестовали и обвинили в превышении должностных полномочий. Правда, никаких постов на госслужбе он тогда уже не занимал. Судебный процесс над Гурьевым начался осенью прошлого года и до сих пор не завершился. 25 ноября 2020 года Кировский районный суд Уфы его полностью оправдал, но прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде Башкирии.