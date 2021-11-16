Так сейчас выглядит мемориальный комплекс в честь башкирского национального героя Салавата Юлаева. Фото: Музей имени Салавата Юлаева

На ближайшем заседании депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии планируют принять закон, по которому будут уточнены административные границы с Челябинской областью. Точно такой же закон должны принять и в Законодательном собрании нашего соседа – это обоюдное соглашение. Делается все это в соответствии с требованиями федерального законодательства, по которым каждый регион должен до 2022 года провести «координатное описание границ» со всеми своими соседями. Ранее республика уже обозначила границы с некоторыми из своих соседей.

ДЕРЕВНЯ САЛАВАТА ЮЛАЕВА

Как стало известно недавно, власти Башкирии и Челябинской области договорились немного изменить существующие границы. По соглашению между регионами к нашей республике отойдет небольшой, но очень важный с исторической точки зрения участок земли. Речь идет о территории, на которой, предположительно, находилась родная деревня башкирского национального героя Салавата Юлаева.

Как известно, практически сразу после поражения повстанцев в Крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачева, деревню Тикеево сожгли и с тех пор она так и не возродилась. Более того, царское правительство всеми силами пыталось вычеркнуть память об этом поселении из истории. Но сделать этого им так и не удалось.

На фото: скульптуры на входе в музей имени Салавата Юлаева в селе Малояз

Так уж вышло, что в начале 20 века часть территории, где когда-то находилась деревня Тикеево Шайтан-Кудейской волости Стерлитамакского уезда, стала частью Челябинской области. В этом году, после принятия соответствующего закона, эти места войдут в состав Башкирии.

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе главы Башкирии, инициатором передачи этого земельного участка от наших восточных соседей в состав республики, стала администрация Салаватского района. Дело в том, что пограничные с Челябинской областью территории войдут в состав геопарка «Янган-Тау». В рамках реализации этого масштабного проекта власти и задумали создать там мемориальный комплекс Салавата Юлаева. Он будет представлять собой этнодеревню.

- Родиной национального героя Башкортостана является деревня Тикеево, расположенная на границе двух регионов. Ее местонахождение определили на основании архивных картографических материалов, предоставленных музеем имени Салавата Юлаева. Согласно историческим материалам, деревня находилась на левом берегу речки Сары Кундуз на месте слияния с рекой Кусканды, - пояснили в пресс-службе главы Башкирии.

Как же проходил процесс переговоров между главами двух регионов? Не стоит забывать, что законопроекты об уточнении границ в местные парламенты вносит именно кабинет министров и, соответственно, они же и должны договариваться между собой о передаче тех или иных территорий.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ ВЛАСТИ

Недавно глава Башкирии Радий Хабиров попросил у губернатора Челябинской области Алексея Текслера рассмотреть возможность изменить границы между субъектами так, чтобы в состав республики вошла территория бывшей деревни Тикеево. Власти соседнего региона согласились и подписали документ, по которому к Башкирии отойдет участок земли площадью 2,7 гектаров. Именно там и располагалась когда-то родная деревня Салавата Юлаева.

В этих местах когда-то находилась деревня Текеево Шайтан-Кудейской волости - родовое гнездо Салавата Юлаева

- Власти Башкортостана признательны губернатору Челябинской области Алексею Текслеру за понимание всей серьезности ситуации и принятое решение по передаче земельного участка в рамках возрождения исторических территорий национального героя Салавата Юлаева, - обратились через «КП-Уфа» к коллегам представители башкирских властей.