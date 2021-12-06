Радий Хабиров высказался о новом месте работы экс-руководителя администрации главы Башкирии

Фото: Радий Хабиров // vk.com

Сегодня, 6 декабря, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров высказался о назначении Александра Сидякина руководителем Исполкома партии «Единая Россия». Напомним, экс-руководитель администрации главы Башкирии перешел на новую работу совсем недавно, сначала с приставкой «и.о.» 4 декабря состоялся съезд партии, где его утвердили на этом посту.

- На этой неделе состоялось кадровое решение, которое было, в какой-то степени неожиданным. Вы знаете, что главу администрации главы республики Сидякина Александра Геннадьевича пригласили на работу в Москве. На съезде его назначили руководителем Исполкома, заместителем председателя Генерального совета партии «Единая Россия». Это такой, очень высокий карьерный рост. И нам приятно, что люди из республики занимают такие должности. Мы проводили его в Москву, соответственно с 6 декабря он освобожден от должности руководителя администрации главы республики, - заявил Радий Хабиров.