ЦИК Башкирии озвучила итоги выборов в Госдуму после обработки 100% протоколов

ЦИК обработала 100% протоколов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центральная избирательная комиссия Башкирии озвучила предварительные итоги трехдневных выборов депутатов в Государственную Думу после обработки 100% протоколов. Явка избирателей в республике составила 72,79% – в голосовании приняли участие 2,18 млн человек.

Партия «Единая Россия» на парламентских выборах заняла первое место, набрав 66,61% голосов. Следом идут КПРФ (14,74%), ЛДПР (8,67%), «Новые люди» (2,79%), «Справедливая Россия – за правду» (2,62%) и «Партия пенсионеров» (1,02%).

«Коммунисты России», РЭП «Зелёные», «Яблоко» – 0,36 %, «Партия свободы и справедливости», «Родина», «Зелёная альтернатива», «Партия роста», «Гражданская платформа» набрали меньше одного процента голосов.

В ЦИКе добавили, что итоги выборов по шести одномандатным округам подведут окружные комиссии. Результаты голосования станут известны после проведения итоговых заседаний.