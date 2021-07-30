Почему министра строительства Башкирии Кучарбаева перевили в СИЗО вместо домашнего ареста

Фото: Минстрой Башкирии

Как стало известно «КП-Уфа», в минувший четверг, 29 июля, Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения для находящегося под домашним арестом министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева. Как пояснили в Объединенной пресс-службе судов республики, пока еще действующего руководителя регионального Минстроя перевели в СИЗО. Там он пробудет как минимум до 11 сентября 2021 года.

В пресс-службе Советского районного суда Уфы рассказали, почему судья принял решение отправить Кучарбаева за решетку. Как оказалось, арестованный министр нарушал условия домашнего ареста.

- А именно общался с фигурантами уголовного дела и пользовался средствами связи, - подчеркнули в Советском райсуде Уфы.

Напомним, Рамзиль Кучарбаев стал министром строительства Башкирии в декабре 2020 года, а уже 2 февраля 2021-го был отправлен под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии СКР по Башкирии, ущерб бюджету республики от его действий составил 95 млн рублей. Ранее «КП-Уфа» писала, что корни этого громкого дела уходят в те времена, когда Кучарбаев был еще руководителем управления капитального строительства Башкирии.

Следователи считают, что он превысил полномочия при сдаче очистных сооружений в городе Кумертау, подписав акт приема фактически недостроенного объекта. Фигурантом этого уголовного дела также является экс-мэр города, а ныне вице-премьер и министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.