Башкирия планирует сформировать коллективный иммунитет против COVID-19 в начале февраля

Сейчас уровень иммунизации от коронавируса в республике превышает 60% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По прогнозам специалистов, коллективный иммунитет против COVID-19 в Башкирии будет сформирован в начале февраля 2022 года. Об этом на заседании местного парламента 16 декабря заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин. По его словам, сейчас уровень иммунизации в республике превышает 60%, нужно – 80%.

– Формирование коллективного иммунитета необходимо в короткий период, максимально быстро. Если мы сформируем коллективный иммунитет за 2-3 года, это не будет иметь эффект. Основная задача сейчас – это вакцинация. По нашим расчетам с использованием прогноза эпидемиологов и математических расчетов формирование коллективного иммунитета мы должны достичь в начале февраля, – сообщил Забелин.

Ранее министр рассказал о скорой поставке вакцины от коронавируса для подростков и о районах республики, где больше всего инфицированных.