В Башкирии подвели предварительные итоги выборов-2021

По предварительным данным явка избирателей в республике составила 72,88% Фото: Алексей БУЛАТОВ

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель Центризбиркома республики Илона Макаренко озвучила предварительные итоги Единого дня голосования. В этом году выборы проходили три дня подряд – с 17 по 19 сентября.

Жители региона избирали депутатов Государственной думы по спискам и по шести одномандатным округам, а также проходили дополнительные выборы депутатов Госсобрания-Курултая по трем одномандатным округам. В ряде городов и районов Башкирии избирали городские и районные советы депутатов. За ходом голосования пристально следили более 13,5 тысяч наблюдателей и 271 журналист.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

По данным на 12:00 часов 20 сентября 2021 года в Башкирии было обработано более 91% протоколов участковых избирательных комиссий. Явка на тот момент составила 72,88% от общего числа избирателей.

- По предварительным данным лидируют политические партии: «Единая Россия» - 67,81%, КПРФ – 14,95%, ЛДПР – 6,7%, «Новые люди» - 3,02%, «Справедливая Россия – За Правду» - 2,69%, «Партия пенсионеров» - 1,13%. Оставшиеся восемь партий не набирают даже одного процента, - заявила на совещании председатель Центризбиркома Башкирии Илона Макаренко.

По данным ЦИКа республики, самую высокую явку избирателей зафиксировали в Салаватском (96,4%), Благоварском (93,6%) и Татышлинском (92,8%) районах Башкирии. В городах – в Салавате (75,45%), Сибае (73,55%) и Октябрьском (70,25%).

Помимо выборов депутатов Государственной Думы, проходили также довыборы депутатов Курултая. Жителям трех избирательных округов предлагалось выбрать одномандатников, которые будут представлять их интересы в башкирском парламенте. Всего на дополнительные выборы в этих округах было зарегистрировано 11 кандидатов.

- По предварительным данным, наибольшее количество избирателей в Толбазинском избирательном округе получил Хакимов Загир, набравший 58,78%. В Краснохолмском избирательном округе Тансыккужина Тамара, набравшая 54,75% голосов. В Буйском избирательном округе Скоробогатова Милана, набравшая 63,47%, - заявила Илона Макаренко.

Что касается жалоб на возможные нарушения на прошедших выборах, председатель ЦИКа отметила, что большинство из них оказались не обоснованными. В ответ на это Радий Хабиров поблагодарил всех членов участковых избирательных комиссий и заявил, что «в целом, выборы состоялись».

«ОТРАБОТАЛИ ХОРОШО»

Глава Башкирии Радий Хабиров также прокомментировал итоги Единого дня голосования.

- Нашей важнейшей задачей было обеспечить спокойное, безопасное и комфортное волеизъявление граждан. С задачей мы справились, все участковые комиссии отработали хорошо. Безусловно, любые выборы – это политическая борьба. Она была довольно сложная, острая, - подчеркнул Хабиров.

Ранее, в минувшее воскресенье, 19 сентября, уже после закрытия избирательных участков, глава республики и вовсе заявил, что выборы прошли «хорошо, достойно и организованно».

- Жители активно голосовали все три дня. Мы постарались сделать, чтобы во многих муниципалитетах выборы прошли как праздник. Это наша старая добрая традиция. Насколько мне известно, каких-то особых нарушений не было. Да, конечно, кое-где были жалобы. Все их зафиксировали и отрабатывают. Это один из неотъемлемых элементов политической борьбы, выборного процесса. Могу сказать, что из 1 380 обращений жителей республики, которые зафиксировала система «Инцидент менеджмент» за эти три дня, только 39 касались выборов. Людей волнуют обычные житейские вопросы: транспорт, ЖКХ, дороги, образование… И это тоже очень важный показатель, - отметил Хабиров.