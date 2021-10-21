Столы опечатали, а код сканировать не стали! Выясняем, как в Уфе проверяют антиковидные правила

В некоторых уфимских фудкортах количество посетителей в связи с ограничениями как будто бы и не убавилось Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

С 18 октября в Башкирии вступила в силу третья по счету волна антиковидных ограничений. Теперь, согласно указу главы республики, непривитых от коронавируса и непереболевших жителей не будут пускать в общественные бани, сауны, бассейны и фитнес-центры, парикмахерские и рестораны, где более 50 посадочных мест. Еще раньше такие же ограничения ввели для посетителей театров и кинотеатров, музеев и выставок, спортивных мероприятий, например матчей ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев». На междугородние автобусные рейсы и на поезд «Орлан» (Уфа – Оренбург) тоже можно сесть только при наличии прививки или справки о перенесенном ковиде.

Начиная со вторника, 18 октября, чтобы спокойно позаниматься в зале или отобедать в заведении общепита, нужно показать сертификат о прохождении вакцинации или справку о том, что переболел COVID-19 в последние полгода. В противном случае владельцы заведений должны отказать вам в обслуживании под угрозой серьезного штрафа от надзорного ведомства.

«Комсомолка» прошлась по нескольким заведениям в разных частях башкирской столицы и проверила, как соблюдаются антиковидные правила в ресторанах и кафе. Спойлер: все не так однозначно.

Так выглядит зал второго этажа в одном из ресторанов быстрого питания в Уфе Фото: Павел КРАЙНОВ

БЫСТРОЕ ПИТАНИЕ

Свой поход по заведениям общепита в Уфе мы начали с ресторанов быстрого питания. Первое, что бросается в глаза, когда входишь в «фастфудную» посреди рабочего дня – полное отсутствие проверяющих. Да, тот самый, заветный, QR-код, позволяющий без проблем зайти и поесть, здесь никто попросту не спрашивает. Зато на входе появились дополнительные аппараты с антисептиками.

Проходим вглубь и видим, что сотрудники опечатали часть столов, чтобы увеличить расстояние между гостями и параллельно сократить количество посадочных мест в заведении. Возможно, по их логике на каждом из двух этажей ресторана как раз не будет 50 столиков, за которыми могут разместиться посетители. Но даже на первый взгляд складывается ощущение, что общее количество людей в здании все-таки превышает установленный минимум.

На выдаче заказов всегда много посетителей Фото: Павел КРАЙНОВ

Мы побывали в двух популярных ресторанах быстрого питания, расположенных на проспекте Октября и на улице Айская и обратили внимание, что там очень много посетителей, заказывающих еду на вынос. Формально, администрация заведений никаких правил не нарушает – полной посадки в залах нет. Ну а очередь из курьеров-доставщиков и гостей с пакетами на вынос, столпившихся перед кассами как бы не в счет. Они же сейчас уйдут.

Однако в центре Уфы ситуация несколько иная. На входе стоят специальные люди измеряющие температуру тела посетителей. Также перемещение по залу разрешается только лишь в маске. Работник одного общепита рассказал нам, что подобные ограничения принесли лишь убытки, однако выбор в сложившейся ситуации у них не особо велик.

– В первую очередь, пострадала прибыль. И само собой, посещаемость меньше стала. Хорошо хотя бы, что нет конфликтов с посетителями. Люди в большинстве своем понимающие. Сократили количество мест в два раза, и меряем температуру на входе. Если власти потребуют дополнительных мер – никуда не денемся, выполним, – поделился с нами сотрудник фастфуда.

Во многих ресторанах быстрого питания опечатали столы Фото: Павел КРАЙНОВ

Отметим также, в одном из городских ресторанов быстрого питания антиковидные нормы выполняются чрезвычайно тщательно. Кроме сокращения мест, руководству заведения приходиться запускать внутрь лишь определенное количество граждан. Из-за этого на входе в фастфуд образуются очереди из посетителей.

Итог: рестораны быстрого питания подходят к новым антиковидным ограничениям по-разному. Где-то требования властей выполняются исправно и честно, а где-то руководство идет на некоторые ухищрения.

Возле фастфуда в центре Уфы в связи ограничениями выстраиваются очреди Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ

Если «фастфудные» и до введения ограничений не имели больших залов, где одновременно может поместиться много людей, то как быть «классическим» ресторанам? Заведения быстрого питания могут, при желании, полностью перейти на работу на вынос, а у «респектабельных» ресторанов такое при всем желании не получится. Ведь туда ходят именно за атмосферой и/или живой музыкой. Мы решили навестить несколько популярных и больших ресторанов и узнать: что делать, если посидеть там очень хочется, а заветной справки нет.

Легенда у нас была такая: компания из шести человек хочет провести вечер в ресторане, но среди них есть двое без сертификатов о прививках и справок. В одном из очень известных ресторанов Уфы нам заявили, что пока власти Башкирии не обязали их «сканировать» те самые QR-коды.

– Пока что такого указа не было, чтобы мы прямо сканировали все сертификаты и требовали паспорт предъявить. Да, мы будем проверять наличие QR-кодов, но чей он и кто по нему прошел, нам не так важно. Да и ваши друзья, наверняка, смогут с вами поделиться и перекинуть свой сертификат на телефон, - пояснила администратор одного популярного уфимского ресторана и заговорщицки подмигнула.

Проще говоря, в этом ресторане нашли свой способ обойти антиковидные ограничения. Они отмечают, что показывать на входе сертификаты о прививке от коронавируса – это обязательное условие для посещения. Не обязательно чтобы прививку делали именно вам.

Популярные рестораны Уфы по-разному отреагировали на ограничения Фото: Павел КРАЙНОВ

В другом большом ресторане, расположенном ближе к центру Уфы, мы попытались точно так же «договориться» на посещение заведения для не вакцинированных товарищей. Но там администратор проявила принципиальность.

– Пока Хабиров не ослабит ограничения, мы вынуждены отказывать в посещении гостям без сертификатов. На входе мы будем сканировать QR-коды, и проверять, кому они принадлежит. Такова реальность, – со вздохом заявила сотрудница ресторана.

Расположенному в «Арт-КВАДРАТЕ» новому ресторану также пришлось повиноваться указаниям местных властей. На входе горожан подвергают уже ставшими обыденными процедурам, а количество посадочных мест пришлось сократить с 120 до 49. Руководство отмечает сокращение количества посетителей вдвое, но в то же время признает, что все могло быть (а может даже еще и будет) заметно хуже.

– В целом, для происходящей сейчас обстановки, результаты неплохие. Считаем, что эти меры вполне нормальные. Конечно, это бьет по экономической составляющей, но позволяет обеспечить безопасность посетителям и сотрудникам. Будем надеяться, что не введут вход по QR-кодам или того хуже – общий локдаун, – поделилась с нами менеджер.

Посещаемость ряда общепитов Уфы сократилось вдвое-втрое Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В ходе нашей прогулки по заведениям Уфы мы натыкались на те, которых, казалось бы, введенные меры никак не коснулись, несмотря на то, что занимают достаточно обширную площадь. В каких-то местах в лучшем случае просят надеть маску, а в каких-то даже сотрудники пренебрегают первичными мерами защиты от инфекции. Что характерно, именно в этих общепитах нам не удалось побеседовать с администрацией: руководство либо оказывалось не на месте, либо просто отказывалось давать какие-либо комментарии.

Итог: какие-то крупные и популярные заведения Уфы нашли лазейку в действующих антиковидных ограничениях на собственный страх и риск, какие-то вынужденно приспособились к новым правилам, а какие-то, по всей видимости, их попросту игнорируют.

«Я ВАМ ВЕРЮ, ПРОХОДИТЕ»

Напоследок мы решили пройтись по фудкортам крупных торговых центров Уфы. На прошлой неделе «Комсомолка» писала о том, как соблюдаются антковидные ограничения в торговых комплексах. Вынуждены констатировать, что за прошедшее время ситуация изменилась слабо.

На входе в ТЦ «Центральный», например, нам измерили температуру и задали вопрос о том, есть ли у нас при себе документ о пройденной вакцинации, справки о перенесенном ковиде или отрицательном ПЦР-тесте. Мы ответили утвердительно и… просто поверив на слово и не проверив хоть как-то достоверность наших слов, сотрудник впустил нас внутрь. В «Ultra» и «Иремеле» проверяют документы несколько тщательнее, но и там подлинность предоставляемых удостоверений сотрудников особо не волновала.

В большинстве уфимских торговых центрах заметно снизилась посещаемость Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Единственным торговым комплексом, где добросовестно проверяют ковидные документы оказался «Галерея ART». Здесь с помощью специального приложения на телефоне сканируют QR-код каждого посетителя.

– Предоставляемый гражданином сертификат с сайта «Госуслуги» мы сверяем с его паспортом. Некоторые посетители приходят с «липовыми» документами. Бывает так, что люди показывают QR-коды, которые после сканирования, ведут куда угодно, но только не на сайт «Госуслуги». В целом, примерно из 30 посетителей приходится разворачивать на входе 15. Конфликтных ситуаций сейчас возникает гораздо меньше. За неделю горожане свыклись с тем, что наличие соответствующих документов необходимо. Хотя бывают и странные ситуации, когда находятся те, кто, даже имея сертификат, при требовании документов начинает скандалить. Обычно такие люди просто спешат, – рассказал нам сотрудник торгового центра.

Надо отметить, что заявления о снижении посещаемости торговых центров в несколько раз оказались правдивыми, и нам удалось убедиться в этом воочию. Даже в вечернее время комплексы выглядят полупустыми. Однако, если учесть, что на входе в некоторые из них ковидные документы проверяются не особо добросовестно, то вероятность подхватить инфекцию там довольно высокая.

Итог: в фудкортах ряда уфимских торговых центров заметно упала посещаемость, однако из-за не особо тщательной проверки ковидных документов, туда могут проникнуть несознательные потенциальные разносчики коронавирусной инфекции.