Фото: https://www.instagram.com/elmira_tukanova/ и https://www.instagram.com/a_sidyakin/

Накануне Александр Сидякин покинул пост руководителя администрации главы Башкирии, который занимал с ноября 2018 года. Причиной отставки соратника Радия Хабирова стало назначение на более высокий пост в Москве – Сидякин возглавил центральный исполком партии «Единая Россия». Пока с приставкой «врио», так как утвердить его на этом посту еще должны на съезде партии.

Напомним, Александр Сидякин прибыл в Башкирию после назначения Радия Хабирова тогда еще врио главы республики. До этого он был депутатом Госдумы от Татарстана, пройдя в парламент по партийным спискам «Единой России».

Среди самых значимых проектов, курированием которых занимался Сидякин на прежнем посту, можно назвать объединение БашГУ и УГАТУ в один университет. Также он лично сопровождал заявку на «выбивание» федерального финансирования для учебного заведения.

СЛУХИ ПОДТВЕРДИЛИСЬ

Тем не менее, должность руководителя администрации главы республики Александр Сидякин все-таки покинул. А значит, слухи, которые ходили с прошлого лета, подтвердились. Правда, тогда его «сватали» обратно в Государственную Думу, но все оказалось несколько иначе.

Уже после того, как новый созыв российского парламента был сформирован, Александр Сидякин получил предложение, от которого отказаться не смог. Глава Башкирии Радий Хабиров уже поблагодарил своего соратника за работу и написал хвалебный пост в социальных сетях.

- Очень приятно, что один из членов нашей команды будет выполнять ответственную работу на таком высоком уровне. Уверен, что опыт, приобретенный в республике при решении сложнейших задач, будет способствовать успеху. Александр Геннадьевич, в добрый путь. И спасибо за работу, - написал Хабиров.

МНЕНИЕ

Политолог БАГСУ Арсен Шаяхметов отмечает, что среди слухов о продолжении карьеры Сидякина называли и варианты с его назначением губернатором в другой регион.

- У него многолетний федеральный бэкграунд (политический опыт. – Ред.), широкие связи и амбиции. Потому переход становился делом времени. Сейчас поступило соответствующее предложение – и назначение состоялось, - говорит политолог.

По словам Арсена Шаяхметова, на первых порах обязанности руководителя администрации главы Башкирии, будет исполнять, скорее всего, его первый заместитель Урал Кильсенбаев.

- А в дальнейшем выбор будет очевидно сделан из внутреннего резерва – из числа руководителей администрации главы или правительства Башкирии. Новый человек сконцентрируется скорее на административной работе внутри региона, нежели будет также лоббировать республиканские проекты в Москве. Александр Сидякин совмещал и то, и другое направление, - отмечает политолог.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как известно, под конец года кадровый состав регионального правительства вновь обновился. Сначала пост руководителя госкомитета Башкирии по туризму покинула Эльмира Туканова (де-факто, министр туризма), а затем должность руководителя аппарата правительства республики занял бывший глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. Политолог Арсен Шаяхметов объясняет эти перестановки постоянной ротацией в кабинете министров.

- Причины каждый раз разные, но обновление за год произошло серьезное. С одной стороны, подходит конец года, настало время подведения итогов работы. С другой стороны, идет постоянная аппаратная борьба за влияние на ключевых должностях – поэтому на их места стараются определить человека, пользующегося полным доверием, - говорит политолог.

По словам Арсена Шаяхметова, кадровые перестановки во власти так и будут продолжаться.

- В этих условиях мы будем продолжать наблюдать кадровую ротацию, особенно в условиях пандемии, дефицита ресурсов и перенапряжения социальной сферы. Требования со стороны общества высокие, целевые показатели необходимо выполнять, а средств на это недостаточно. Критике в таких условиях подвергаются все официальные лица, - подытожил политолог.