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Общество17 ноября 2021 17:18

Александр Сидякин занял пост врио руководителя Центрального исполкома Единой России

В настоящий момент он находится в Москве
Источник:kp.ru

Александр Сидякин, который ранее занимал пост руководителя администрации главы Башкирии, официально назначен врио руководителя Центрального исполкома Единой России. Окончательное решение будет принято 4 декабря на Съезде партии, проинформировали в телеграм-канале «Подслушано в Башкирии».

Секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак прокомментировал, что Сидякин сможет «усилить взаимодействие между фракцией Единой России в Государственной Думе и исполнительными органами Партии», отметив, что тот в свое время «был одним из самых эффективных депутатов» в Государственной Думе.