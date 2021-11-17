Александр Сидякин занял пост врио руководителя Центрального исполкома Единой России

Александр Сидякин, который ранее занимал пост руководителя администрации главы Башкирии, официально назначен врио руководителя Центрального исполкома Единой России. Окончательное решение будет принято 4 декабря на Съезде партии, проинформировали в телеграм-канале «Подслушано в Башкирии».

Секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак прокомментировал, что Сидякин сможет «усилить взаимодействие между фракцией Единой России в Государственной Думе и исполнительными органами Партии», отметив, что тот в свое время «был одним из самых эффективных депутатов» в Государственной Думе.