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Здоровье15 ноября 2021 11:16

Обязательная вакцинация и закрытие ковид-госпиталей в Башкирии: о чем говорили на совещании у Хабирова

Параллельно с вакцинацией власти продолжают следить за введенными ковидными ограничениями
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Ранее власти ввели обязательную вакцинацию для работников целого ряда отраслей экономики

Ранее власти ввели обязательную вакцинацию для работников целого ряда отраслей экономики

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в правительстве Башкирии состоялось очередное оперативное совещание, где члены кабмина обсуждали ситуацию с коронавирусом. На данный момент региональные власти продолжают делать упор на вакцинации населения от COVID-19 и все еще настаивают на строгом соблюдении введенных ранее ограничений при посещении общественных мест.

СИТУАЦИЯ СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ

На прошлой неделе Роспотребнадзор по Башкирии ввел обязательную вакцинацию от ковида для сотрудников промышленных, сельскохозяйственных и строительных предприятий. На совещании в правительстве эту меру прокомментировал глава республики Радий Хабиров.

- На первый план сейчас становится работа с руководителями предприятий – сельскохозяйственных, промышленных и других. Это их обязанность уже. Снижать объемы вакцинации мы не имеем права. Если мы с вами продержим темпы, и люди нас услышит, то в этом году задачу по плану в 80% привитых жителей выполним, – подчеркнул Хабиров.

Чуть позже глава региона подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в Башкирии «стабилизировалась».

- Совершенно очевидно, что рост заболеваемости остановился. Где-то даже падает. Второе – уменьшилась смертность от ковида. Третье – снижается нагрузка на коечный фонд, - заявил глава Башкирии.

В свою очередь, в Минздраве Башкирии уже отчитались о закрытии ряда ковид-госпиталей.

- Сейчас у нас 5 739 коек. Готовим учреждения к возвращению в обычный режим работы. По Уфе: РКБ имени Куватова, Больница скорой медицинской помощи, Госпиталь ветеранов войн, ГКБ №5. По районам: инфекционный госпиталь в Баймаке, в Дюртюлях, также идет снижение коечного фонда в Стерлитамаке в ГБ №2, – рассказал на совещании министр здравоохранения республики Максим Забелин.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ

Параллельно с введением обязательной вакцинации от коронавируса на ряде предприятий и с закрытием некоторых ковид-госпиталей, власти Башкирии продолжают следить за введенными ограничениями. Напомним, что в регионе до сих действует режим повышенной готовности к ЧС, согласно которому во многие общественные места можно попасть только при предъявлении сертификатов о вакцинации от COVID-19, либо справках о перенесенном заболевании.

Так, например, сотрудники Роспотребнадзора по Башкирии приостановили работу четырех торговых комплексов из-за нарушений антикоронавирусных ограничений. С докладом об этом на оперативном совещании выступила главный санитарный врач республики Анна Казак.

- В городе Ишимбай в ТЦ «Палуба» приостановлена деятельность на 20 суток, гостевой дом «Шатлык» в Бирске - на 30 суток, ТСК «Вокзальный» в Стерлитамаке - на семь суток, торговый центр «Грант» в Баймаке - на трое суток, – передала Казак.

Всего по данным ведомства за прошлую неделю было проведено около 500 проверок. По их итогам выдано 140 предписаний и составлено 52 административных протокола. Среди самых распространенных видов нарушений: несоблюдение дезинфекционного режима, социального дистанцирования и масочного режима.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Башкирии с начала пандемии коронавируса общее количество пациентов с подтвержденным ковидом перевалило за 96 тысяч. На 15 ноября 2021 года в республике было зарегистрировано 96 257 случаев заражения, только за сутки было диагностировано 676 новых пациентов с диагнозом COVID-19. Всего от этой страшной болезни скончалось 3073 жителей Башкирии. В свою очередь, 85195 жителей региона смогли побороть вирус и выписались с полным выздоровлением.

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