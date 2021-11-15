Обязательная вакцинация и закрытие ковид-госпиталей в Башкирии: о чем говорили на совещании у Хабирова

Ранее власти ввели обязательную вакцинацию для работников целого ряда отраслей экономики Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в правительстве Башкирии состоялось очередное оперативное совещание, где члены кабмина обсуждали ситуацию с коронавирусом. На данный момент региональные власти продолжают делать упор на вакцинации населения от COVID-19 и все еще настаивают на строгом соблюдении введенных ранее ограничений при посещении общественных мест.

СИТУАЦИЯ СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ

На прошлой неделе Роспотребнадзор по Башкирии ввел обязательную вакцинацию от ковида для сотрудников промышленных, сельскохозяйственных и строительных предприятий. На совещании в правительстве эту меру прокомментировал глава республики Радий Хабиров.

- На первый план сейчас становится работа с руководителями предприятий – сельскохозяйственных, промышленных и других. Это их обязанность уже. Снижать объемы вакцинации мы не имеем права. Если мы с вами продержим темпы, и люди нас услышит, то в этом году задачу по плану в 80% привитых жителей выполним, – подчеркнул Хабиров.

Чуть позже глава региона подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в Башкирии «стабилизировалась».

- Совершенно очевидно, что рост заболеваемости остановился. Где-то даже падает. Второе – уменьшилась смертность от ковида. Третье – снижается нагрузка на коечный фонд, - заявил глава Башкирии.

В свою очередь, в Минздраве Башкирии уже отчитались о закрытии ряда ковид-госпиталей.

- Сейчас у нас 5 739 коек. Готовим учреждения к возвращению в обычный режим работы. По Уфе: РКБ имени Куватова, Больница скорой медицинской помощи, Госпиталь ветеранов войн, ГКБ №5. По районам: инфекционный госпиталь в Баймаке, в Дюртюлях, также идет снижение коечного фонда в Стерлитамаке в ГБ №2, – рассказал на совещании министр здравоохранения республики Максим Забелин.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ

Параллельно с введением обязательной вакцинации от коронавируса на ряде предприятий и с закрытием некоторых ковид-госпиталей, власти Башкирии продолжают следить за введенными ограничениями. Напомним, что в регионе до сих действует режим повышенной готовности к ЧС, согласно которому во многие общественные места можно попасть только при предъявлении сертификатов о вакцинации от COVID-19, либо справках о перенесенном заболевании.

Так, например, сотрудники Роспотребнадзора по Башкирии приостановили работу четырех торговых комплексов из-за нарушений антикоронавирусных ограничений. С докладом об этом на оперативном совещании выступила главный санитарный врач республики Анна Казак.

- В городе Ишимбай в ТЦ «Палуба» приостановлена деятельность на 20 суток, гостевой дом «Шатлык» в Бирске - на 30 суток, ТСК «Вокзальный» в Стерлитамаке - на семь суток, торговый центр «Грант» в Баймаке - на трое суток, – передала Казак.

Всего по данным ведомства за прошлую неделю было проведено около 500 проверок. По их итогам выдано 140 предписаний и составлено 52 административных протокола. Среди самых распространенных видов нарушений: несоблюдение дезинфекционного режима, социального дистанцирования и масочного режима.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Башкирии с начала пандемии коронавируса общее количество пациентов с подтвержденным ковидом перевалило за 96 тысяч. На 15 ноября 2021 года в республике было зарегистрировано 96 257 случаев заражения, только за сутки было диагностировано 676 новых пациентов с диагнозом COVID-19. Всего от этой страшной болезни скончалось 3073 жителей Башкирии. В свою очередь, 85195 жителей региона смогли побороть вирус и выписались с полным выздоровлением.