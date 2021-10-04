Власти Башкирии признали провал вакцинации и ввели новые ограничения из-за коронавируса

В Башкирии развернуто 6550 коек для больных коронавирусом

В конце прошлой недели глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в «антиковидный» указ о повышенной готовности, согласно которому в регионе вновь вводятся ограничения на посещение общественных мест. Ограничения будут вводиться постепенно. Начиная с 4 октября в республике без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе нельзя будет посещать кинотеатры, дома культуры, музеи, театры и массовые спортивные мероприятия. Никаких уточнений относительно наполняемости «Уфа-Арены» и стадиона «BetBoom Арена» на матчи «Салавата Юлаева» и ФК «Уфа» соответственно, пока не поступало.

С 12 октября 2021 года в Башкирии без сертификатов о вакцинации или справки о перенесенном COVID-19 не будут пускать в торговые центры, библиотеки и концертные залы. А с 18 октября под ограничения подпадут уже салоны красоты, бани, сауны, фитнесс-клубы, бассейны и рестораны, в которых более 50 посадочных мест.

Причиной введения новых ограничений глава Башкирии объяснил «провалом» массовой вакцинации в регионе. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по борьбе коронавирусом, которое прошло в минувший четверг, 30 сентября.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАСТЕТ

На утро понедельника, 4 октября, в Башкирии всего за сутки было зарегистрировано 488 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за все время пандемии COVID-19 на территории республики достигло 68797 человек. На начало недели на амбулаторном лечении находятся 6639 человек, а в госпиталях лежат 846 пациентов Состояние 44 из них врачи оценивают как тяжелое, 17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным Минздрава Башкирии за сутки с выздоровлением выписали 212 пациентов. Как заявил в своем докладе на оперативном совещании в правительстве республики министр здравоохранения Максим Забелин, победить вирус смогли около 86 процентов ковид-положительных больных.

- В настоящий момент в республике развернуто 6550 инфекционных коек, занятость которых составляет 92 процента. При этом никаких опасений относительно нехватки коек нет – в случае необходимости мы готовы развернуть госпитали во всех межрайонных центрах, - отметил Забелин.

К сожалению, за сутки в Башкирии от коронавируса скончались еще 22 человека. Всего с начала пандемии в регионе от COVID-19 и его последствий скончались 1705 пациентов, 1423 из которых в возрасте старше 60 лет.

По данным регионального Минздрава, за сутки было выявлено 163 случая внебольничной пневмонии. В свою очередь, выписались с выздоровлением от внебольничной пневмонии 127 человек.

Сложную ситуацию с распространением коронавируса в Башкирии прокомментировал и глава региона Радий Хабиров. На совещании в правительстве он рассказал, как накануне побывал в квоид-госпитале в Зубово.

- Мы с Максимом Васильевичем (Забелин, министр здравоохранения – Ред.) на прошлой неделе были в ковидном госпитале. Просто сами хотели посмотреть, что происходит. Я это не скрываю: в коридорах лежат больные, очень много больных. Врачи работают в очень сложном режиме. Я разговаривал с врачами – некоторые так работают уже год, – заявил глава Башкирии.

КАК ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ

Что касается вакцинации от коронавируса в Башкирии, то на понедельник, 4 октября, оба компонента вакцины получили 1,188 млн человек. Из них более 325 тысяч человек – жители республики старше 60 лет.

На том же оперативном совещании в правительстве Башкирии главный санитарный врач республики Анна Казак заявила, что Роспотребнадзор еще с прошлой недели начал готовить предписания об обязательной вакцинации на некоторых предприятиях.

- У нас с пятницы подготовлены документы, предписания об обязательной вакцинации на тех предприятиях, где есть случаи заболевания коронавирусом (в том числе из семейных очагов) и низкий процент вакцинации. По этим предприятиям нами продолжится анализ и выдача предписаний с обязательным контролем их исполнения, - заявила Анна Казак.

ДЕТИ СТАЛИ МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ

Как известно, недавно власти Башкирии приняли решение перевести часть школ в некоторых городах и районах республики на дистанционное обучение. Причиной этого стало появление очагов коронавируса в некоторых учебных заведениях. Подробно о результатах этого на оперативном совещании в правительстве республики рассказал министр образования Айбулат Хажин.

По его словам, в последние три дня наблюдается «отрицательная динамика» по заболеваемости COVID-19. Впервые с 1 сентября 2021 года. Этого удалось добиться только благодаря частичному переводу башкирских школ на дистанционный формат обучения.

- Я считаю, что своевременные меры помогли купировать эту сложную, проблемную ситуацию. Не вижу пока необходимости переводить на дистант остальные муниципалитеты и школы, - подчеркнул Айбулат Хажин.

В ответ на это глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что ситуацию с распространением коронавируса в школах республики нужно держать на контроле.

- Как только возникает очаг (коронавируса в школе – Ред.), или случай инфекции, вы отрабатываете с Роспотребнадзором и немедленно переводите (на дистанционное обучение – Ред.), - отметил Хабиров.