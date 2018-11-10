«Не хуже Цеповяза»: подозреваемый в изнасиловании дознавательницы требует в СИЗО костюм за 100 тысяч

Вот уже неделю находятся в уфимском СИЗО подозреваемые в групповом изнасиловании дознавательницы. Павла Яромчука, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева подозревают в том, что вечером 30 ноября они пригласили к себе в кабинет молодую сотруднику полиции Гюзель Р. и надругались над ней. Через два дня все трое начальников были уволены, а затем арестованы на два месяца.

Адвокаты уже готовят целый пакет доказательств якобы невиновности своих подзащитных, в то время как сами экс-полицейские вновь попадают в новости, но уже по другому поводу. По данным источников «Комсомолки», Павел Яромчук недоволен простой арестантской одеждой и просит передать ему за решетку дорогой спортивный костюм «Balenciaga».

Один из спортивных костюмов ценой 100 000 рублей

На сайте российских магазинов цена на спортивный костюм «Balenciaga» варьируется от 80 000 до 150 000 рублей. По интернету куртку и штаны можно заказать дешевле, но средняя цена все равно колеблется около 100 000 рублей.

Новость тут же разлетелась по социальным сетям. Пользователи отметили сходство ситуации с уже осужденным бандитом Цеповязом, которого сфотографировали поедающим крабов и шашлыки на «зоне». Сам Цеповяз тогда утверждал, что на фото вовсе не он. Но в колонии эту информацию подтвердили и даже завели дело на тех, кто допустил подобные вольности.

Согласно действующим законам, ФСИН не может ограничивать стоимость одежды арестованных, это дело самого подозреваемого и членов его семьи.

БРАТ ЯРОМЧУКА МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ В ТЮРЬМЕ

По данным местных СМИ, Павел Яромчук может оказаться не первым членом семьи, оказавшимся за решеткой. Как сообщает портал ProUfu.ru, брат Романа уже находится в тюрьме.

Журналисты рассказывают, что Яромчук-младший, который служит в полиции другого региона, якобы избил пьяного задержанного и даже приковал его наручниками. Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

Продолжать работу в органах после такого преступления экс-полицейский не сможет. Как и сам Павел Яромчук, которого уволили из МВД за «поступок, порочащий честь мундира».

ГРОМКОЕ ДЕЛО

На всю страны Павел Яромчук с коллегами печально прославился 31 ноября. Тогда стало известно о групповом изнасиловании молодой дознавательницы, которая работала в том же отделе.

Гюзель Р. работала в том же отделении полиции

По данным "Комсомолки", в ночь на 31 ноября Яромчук, который занимал пост руководителя ФМС по Уфимскому району, пригласил в свой рабочий кабинет своего начальника, главу отделения МВД по Уфимскому району Эдуарду Матвеева и его коллегу из Кармаскалинского района Салавата Галиева. Вместе с ними пришли и две девушки, одна из которых ушла еще вечером.

На следующее утро Гюзель написала заявление об изнасиловании. Всех троих уволили из органов и арестовали на два месяца. Адвокаты обжаловали это решение, но суд их доводы не принял и оставил всех троих за решеткой.

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