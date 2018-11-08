Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех подозреваемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе

СЕГОДНЯ 09:41 2018-11-08T09:51:32+03:00

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Сегодня, 8 ноября, Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию на арест подозреваемых в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы уфимского отдела полиции.

Экс-начальник уфимского районного отдела полиции Эдуард Матвеев, бывший начальник отдела полиции по Кармаскалинскомц району Салават Галиев и бывший начальник отдела по вопросам миграции уфимского отдела МВД по Башкирии Павел Яромчук остаются под стражей.

В настоящее время все трое имеют статус подозреваемых в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам изнасилования и насильственных действий сексуального характера.

Суд не внял доводам защиты подозреваемых и оставил их под арестом. Обвинения бывшим полицейским пока не предъявлены, расследование громкого дела продолжается.

Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука на два месяца.

Напомним, история с изнасилованием 23-летней дознавательницы уфимского районного отдела полиции старшими коллегами прогремела на всю страну еще на прошлой неделе. «Комсомолка» восстановила хронологию событий того рокового дня.

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