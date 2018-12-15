Коллеги изнасилованной дознавательницы в Уфе: Мы не знаем, как себя вести, чтобы она и нас не обвинила

Стало известно, что в скором времени дознаватель отдела по Уфимскому району Гузель (имя изменено – прим. ред.), которая обвинила трех офицеров в групповом изнасиловании, должна вернуться на работу. На протяжении полутора месяца девушка находилась под наблюдением врачей и ни с кем не общалась из-за сильного стресса от случившегося. Похоже, ее состояние улучшилось.

Однако в самом отделе полиции пока не очень понимают, как вести себя с «прославившейся» коллегой. Цитаты сотрудников приводит издание «МК в Уфе»:

- Насколько нам известно, в отношении Гузель и ее коллеги, которая в тот вечер находилась с ней рядом, до сих пор проводятся служебные проверки. Вот только результатов той проверки никто не знает. Видимо, увольнять их не собираются. Во всяком случае свидетельница по делу уже давно приступила к своим обязанностям. Говорят, 18 декабря выйдет сама Гульнар. По большому счет и ту, и другую должны были отстранить от службы.

Более того, мужчины опасаются, что какие-нибудь новые обвинения могут посыпаться в их сторону:

- Мы ведь не знаем, как она себя будет вести. Наши мужчины опасаются теперь не только к ней подходить, но даже стоять рядом, разговаривать. Вдруг она их обвинит? С ней даже в кабинете никто не хочет сидеть — боятся. Наш начальник отдела дознания тоже заметно нервничает.

Пока выход Гузель на работу в самой полиции не подтверждают, ссылаясь на то, что это закрытая информация. Источники издания сообщают, что накануне в кабинете и.о. начальника отдела уже побывали мама потерпевшей и ее адвокат.

Пока неизвестна дальнейшая карьерная судьба и подруги Гузель, которая проходит как свидетельница преступления. Она уже давно приступила к выполнению своих служебных обязанностей, но о подробностях того вечера не распространяется, так как с нее взяли подписку о неразглашении.

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