2018-12-27T17:21:31+03:00
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе: Буду держаться до последнего

Салават Галиев пообщался с журналистами
Рустем АХУНОВ
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Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании дознавательницы, пообщался с журналистамиСалават Галиев, обвиняемый в изнасиловании дознавательницы, пообщался с журналистами
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Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы из Уфы Салават Галиев заявил, что пострадавшая девушка оговорила его.

Напомним, что сегодня в Советском районном суде решалась судьба третьего обвиняемого в изнасиловании - высокопоставленного уже бывшего сотрудника МВД Башкирии. Судья решил продлить арест экс-руководителя МВД Башкирии по Кармаскалинскому району республики Салавата Галиева еще на два месяца. Днем ранее такое же решение приняли по остальным двум обвиняемым – Павлу Яромчуку и Эдуарду Матвееву.

Подобный вердикт, разумеется, не устроил самого обвиняемого. Журналистам ГТРК «Башкортостан» удалось задать Галиеву несколько вопросов, пока того конвоировали из зала суда.

- Я – не виновен. Меня оговорили. Это все клевета. Арест продлили еще на два месяца, но я докажу свою правоту. Правда – одна, и от нее никуда не деться. Буду держаться до последнего, - успел выкрикнуть в начале Галиев.

На вопрос о том, что хочет он передать девушке, обвиняющей его в изнасиловании, бывший подполковник МВД ответил оригинально.

- Всевышний все видит, - ответил обвиняемый.

Любопытно, что в отличии от своих товарищей, Галиев не прятал лица перед камерами, и попытался пообщаться с присутствующими.

Таким образом, все троим обвиняемым по громкому уголовному делу продлили арест еще на два месяца – до 28 февраля. Новый год фигуранты уголовного дела встретят в тюрьме.

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