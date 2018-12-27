Адвокаты обвиняемого в изнасиловании экс-полицейского из Уфы: Нам до сих не предоставили результаты ДНК

Адвокаты Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании 23-летней дознавательницы, рассказали, что до сих пор не получили результаты анализов ДНК.

Мы решили встретиться с представителями Павла – Наилем Багаутдиновым, Александром Черепановым и Валерией Посоховой. Защита экс-майора полиции рассказала свою версию происходящих событий.

Напомним, что в здании миграционного отдела МВД Башкирии по Уфимском району в конце октября разгорелся нешуточный скандал. Трое офицеров полиции встретились вечером 29 октября после работы. Позже кто-то из присутствующих решил позвать в гости двух дам – тоже сотрудников полиции. Затем к сотрудникам полиции присоединилась еще одна женщина, которая приехала к Галиеву обсудить вопрос, никак не связанный с этой запутанной историей.

По словам представителей Яромчука, вскоре Салават Галиев уехал в сторону одного из уфимских кафе вместе с женщиной, которая приехала позднее всех. Затем домой отправился и Эдуард Матвеев.

- Когда Яромчука допрашивали в качестве свидетеля 31 октября, он объяснил, что в тот вечер был пьян, и поэтому попросил знакомого довезти его до дома. Тот приехал на своей машине, и пересел в автомобиль Павла. Оставшиеся две девушки были, мягко говоря, в нетрезвом состоянии. Их по очереди загрузили в машину. Там девушки начали конфликтовать, а потом уснули. Водитель подтверждает, что им удалось разбудить потерпевшую с подругой, чтобы узнать их адрес. Девушек оставили у дома, - рассказал адвокат Наиль Багаутдинов.

После этого мужчины заехали в «Макдональдс». Там они немного перекусили. Затем водитель отвез Павла Яромчука домой – в пригородный поселок. Обвиняемый был дома примерно в 00:30.

- Перед этим они специально проехали рядом с домом, где оставили девушек. Их там не было, - добавил представитель.

Любопытно, что Яромчук во время беседы со следователями в качестве свидетеля, пытался донести до стражей порядка, что его местонахождении можно установить по камерам ресторана или банковской карты, которой он расплачивался.

- В «Макдональдсе» 17 камер наблюдения. По ним можно понять, что кроме мужчин в автомобиле на тот момент никого не было. Но следствие не хочет принимать эти материалы. На наши ходатайства отвечают, что «нам это не надо, следователь фигура самостоятельная и сам определяет, что ему нужно». Супруга моего подзащитного может подтвердить, что он ночевал с ней дома.

Жена Павла Яромчука уверена в невиновности мужа

Адвокаты рассказали, что их подзащитный с самого начала отрицал наличие полового контакта между ним и потерпевшей.

- Понимаете, с адвокатом как с врачом. Нужно говорить только правду – от этого строится защита. Я спросил его, могут ли найти какие-то биологические следы? Павел ответил, что нет – никаких половых контактов не было. Я уверен, что он говорит правду. Нам не дали постановление о назначении экспертизы потерпевшей, хотя, по закону, мы имеем право задать свои вопросы. Заключение экспертов о телесных повреждениях нам предоставили только в зале Кировского суда. Нам не дали задать по нему вопросов и провести повторную экспертизу.

Конечно, судмедэксперты описали травмы, полученные потерпевшей. Вот только связаны ли они с изнасилованием – вопрос открытый.

- Когда представитель Следственного комитета сказал, что они характерны для изнасилования, он, скажем так, покривил душой. Они нехарактерны для сексуального насилия. У нас есть данные, что девушки падали.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ДЕНЬ ПОСЛЕ «ИЗНАСИЛОВАНИЯ»?

Безусловно, для расследования дела нужно было восстановить порядок событий, произошедших после предполагаемого преступления. Для этого адвокат Яромчука Александр Черепанов побеседовал с сотрудниками МВД по Уфимскому району.

- Потерпевшая проснулась дома, приняла душ. Пошла на работу и стала заниматься текущими делами. Работала, общалась с экспертами по уголовным делам, которые были у нее в производстве. Потом она столкнулась со своим начальником дознания. Он обнаружил, что девушка пришла на работу с остаточными следами алкоголя. Она попросила отпустить ее домой, и сказала, что болит живот. Начальник дознания ей отказал. После этого об ее состоянии доложили руководству. Девушку по громкой связи вызвали к начальству. Уже там ее отчитали, и пообещали рассказать о случившемся отцу (одному из высокопоставленных сотрудников ОМОНа Уфы – прим.ред) После этого девушка пропала с работы. Ей позвонили, оказалось, что потерпевшая дома. Тогда ее попросили принести на работу справку, о том, что она больна, - объяснил адвокат.

По словам представителя, примерно в пять часов вечера она пришла в медсанчасть МВД, где рассказала, что с ней происходило ночью.

НЕЛЕПЫЕ СЛУХИ

После появления информации об изнасиловании, в СМИ начали появляться совершенно разные факты. Например, якобы в первые же дни на теле пострадавшей обнаружили следы ДНК Павла Яромчука. Такое, по словам защиты, невозможно.

- Анализ (мазок с внутренней поверхности щеки) взяли 30 октября. Информация о найденном ДНК появилась почти в тот же вечер. Это невозможно сделать в такие короткие сроки. По практике знаю, что это занимает примерно один месяц, - продолжил Багаутдинов.

Сейчас Павел Яромчук находится в СИЗО. Условия там, надо понимать, совсем не те, к которым привык бывший майор полиции. Адвокат рассказал, что в камере-одиночке бывший майор полиции похудел на 16 килограммов.

- Я слышал нелепые истории, якобы у моего подзащитного есть в камере телефон, дорогой спортивный костюм, телевизор, интернет. Это неправда. Вбросы кто-то делает специально, чтобы подогреть ненависть. Думаю, что ближе к судебному заседанию вновь появятся слухи. Придумают, наверное, что Павел на выходных ездит домой.

Еще один пример неверной, по версии адвоката, информации – слух о девушке, которая якобы держала за волосы потерпевшую.

- Вы видели место, где якобы совершалось преступление? Маленький туалет, туда должны были вместиться трое мужчин и две женщины. Это тоже невозможно.

Адвокат Багаутдинов уверен, что подобную информацию намерено распространяет некто из околоследственных органов.

-И до Павла эти вещи специально доносят. Во время личной встречи он мне сказал, что остальных двоих обвиняемых отпускают. Откуда у человека, сидящего в камере-одиночке такая информация?

Кроме того, до экс-полицейского донесли информацию о том, что от него якобы отвернулась супргуа, а сын просит сменить «опозорившую» его фамилию.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

В начале ноября срок ареста трех обвиняемых продлили до 31 декабря 2018 года. Можно предположить, что конца года следствие примет то или иное решение. Например, вновь продлит срок ареста или изменит меру пресечения.

- Были случаи, когда фигурантов дел о заказном убийстве оставляли под домашним арестом. Такая же мера пресечения – ты не можешь выходить из квартиры, пользоваться телефоном. Прибор можно настроить так, что ты даже на балкон выйти не сможешь, - объясняет адвокат.

По словам защитников, в суде могли принять во внимание многочисленные ходатайства, например, данные от сотовых операторов, которые дают представление о том, где находился Павел Яромчук в момент предполагаемого преступления. Однако этого так и не произошло – мужчина до сих пор остается под арестом.

- Следователь знает, кто и где находился. У всех же есть сотовые телефоны, в том числе у потерпевшей.

Вчера, 26 декабря Павла Яромчука и Эдуарда Матвеева оставили под стражей. По ходатайству следствия их арест продлили до 28 февраля 2019 года.

Бывшего майора полиции обвиняют в изнасиловании

МОТИВЫ - НЕИЗВЕСТНЫ

Сейчас непонятно, из-за чего с Павлом Ярочмуком могла случиться такая ситуация. Представители Яромчука пока не видят в истории «профессионального» следа.

- Сейчас остается только гадать. Павел работал простым начальником отдела. Такие есть в каждом районе. Отделов в структуре МВД много. Я знаю точно, что мой подзащитный был на хорошем счету. Со слов сослуживцев известно, что по итогам года отдел Яромчука должен быть поощрен как самый лучший в республике. В его отделе в основном работают молодые девушки, и все они о Павле отзываются только положительно. Нет даже никаких намеков, на то, чтобы он как-то не так смотрел на подчиненных-девушек, - заявил адвокат.

ВЗГЛЯД С ШЕСТОГО ЭТАЖА

С каждым днем история о «насильниках в погонах» становится только запутаннее. Автор этих строк может подтвердить, что среди журналистов действительно то и дело появляются слухи, которые явно противоречат здравому смыслу. Например, результаты ДНК-экспертизы Яромчука, готовые за несколько часов.

Во всяком случае, есть подтвержденный факт того, что высокопоставленные полицейские распивали алкоголь прямо на рабочем месте. Это им чести не делает – но за этот проступок Яромчук, Матвеев и Галиев уже были уволены из органов.

Возможно, подчеркиваю сослагательное наклонение этой фразы, что запущенную одним заявлением 23-летней девушки карательную судебную машину остановить уже невозможно. Примечательно, что сейчас под ее жернова попали бывшие сотрудники полиции, причем не рядовые ппсники. Но даже это не делает им никаких скидок – их также «кормят» историями про отречение родных, и негласно просят «стучать» на своих товарищей. Становится по-настоящему жутко, если представить, что происходит по ту сторону колючей проволоки с гражданскими лицами.

Девушки, распивавшие алкоголь со своими старшими коллегами, по последним данным, остаются сотрудниками МВД Башкирии.

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