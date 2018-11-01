Полицейским начальникам, изнасиловавшим подчиненную на рабочем месте, грозит по 10 лет

СЕГОДНЯ 17:25 2018-11-01T18:18:32+03:00

Жертва насильников только в этом году выпустилась из школы МВД

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Как скрасить серые рабочие будни, знают уфимские полицейские. Рецепт простой — устроить хорошее застолье! И неважно, что на дворе вторник, а за стеной трудятся подчиненные.

По крайней мере троих местных служителей закона эти сдерживающие факторы не смутили. Двое начальников отделов полиции — 51-летний Эдуард Матвеев и 50-летний Салават Галиев — встретились в уфимском Управлении по вопросам миграции. Третьим уважаемые полковники позвали инспектора того самого управления 34-летнего Павла Яромчука. Ну а украшением стола должна была служить молоденькая Гульназ. 23-летняя дознавательница несколько месяцев работает в отделе Матвеева, он ее и пригласил на посиделки.

По неподтвержденной пока информации, поводом для застолья послужило возвращение в родной город бывшего начальника всей троицы.

Пока веселье набирало обороты, наступил вечер, почти все сотрудники Управления разъехались по домам. А в кабинете Яромчука все самое интересное только начиналось. Алкоголь ударил мужчинам в головы и они посмотрели на красавицу Гульназ не только как на младшего товарища и дипломированного юриста, но и как на привлекательную девушку.

На следующий день она расскажет следователям, что мужчины начали грязно приставать к ней, а потом и вовсе принялись срывать форму. Дать отпор троим полицейским Гульназ не сумела. Случившееся дальше можно описать терминами из уголовного кодекса: «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».

Длился этот кошмар всю ночь. Из здания Управления Гульназ вышла только утром. И отправилась писать заявление.

КОЛЛЕГИ В ШОКЕ

Все коллеги подозреваемых в изнасиловании, с которыми нам удалось пообщаться, мягко говоря, в шоке. Такого поведения от них никто не ожидал.

- Хороший товарищ, примерный сотрудник башкирской полиции, справедливый руководитель, - говорит об Матвееве источник «КП» в уфимской полиции. - Не подумайте, что я вам тут его характеристику зачитываю. Правда нормальный мужик.

Матвеев пригласил девушку в веселую компанию

Всех троих задержали, против них возбуждено уголовное дело. Известно, что сегодня состоится судебное заседание, на котором следствие будет ходатайствовать об аресте троих подозреваемых.

Миграционщик Яромчук тоже производит самое положительное впечатление: спортсмен, сторонник здорового образа жизни, активист. Каждый год участвовал в Зимней спартакиаде полиции, а в 2017 даже торжественно вручал паспорта школьникам Уфимского района, произнося торжественные напутствия.

Кстати, разбираться в этом деле будет группа следователей из Москвы. Они вылетели в Уфу на помощь местным коллегам.

ДЕВУШКА ВЫПУСТИЛАСЬ ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ

23-летняя дознавательница, пострадавшая от любвеобильных начальников, девушка непростая. Начать хотя бы с того, что ее отец — полковник силовых ведомств. Говорят, что в отделе она была на особом счету: все знали, из какой она семьи. Нажить себе могущественного врага никто не хотел.

Наверняка и сама Гульназ чувствовала себя под защитой. Потому и осталась на посиделки с водочкой в компании троих мужчин.

Тем страннее, что полицейские все-таки покусились на девушку.

- Если говорить откровенно, никто из своих не сомневается, что половой акт там был. Но вот изнасилование... - говорит источник «КП».

Сомнения полицейских подкрепляются воспоминаниями однокурсников Гульназ по школе МВД, которую она закончила в этом году. Говорят, там она попала в серьезный скандал.

- У нее был парень, и как-то они решили уединиться в актовом зале. Но туда недавно поставили видеокамеры, о которых парочка просто не знала. Ну и все, чем они там занимались, попало на пленку, - говорит однокурсник Гульназ. - Когда о случившемся стало известно, она побоялась позора и написала заявление, мол, парень ее изнасиловал. Тот понял, что пахнет жареным, подал рапорт и отчислился из школы МВД. Дело замяли, а записи быстренько подтерли.

Но другие сверстники девушки утверждают, что это был лишь единичный случай.

- Она была настоящей умницей и красавицей, отличницей, вела себя хорошо, - рассказывает Камилла, еще одну сокурсница Гульназ. - Это несправедливо, что только из-за этих слухов ее сейчас обвиняют во всех грехах.

Алкоголь отключил чувство самосохраненияЕСТЬ МНЕНИЕ

- Можно только догадываться, что было в головах у мужчин, когда они стали приставать к девушке. Очевидно, алкоголь притупил чувство самосохранения, раз они знали о ее высокопоставленном отце, - рассуждает клинический психолог Анатолий Розанов. - Возможно, этот фактор наоборот стал триггером сексуальной агрессии. «Ах, ты думаешь, что тебя батя от всего защитит, сейчас мы тебе покажем!» Такая идея, высказанная кем-то одним, могла «заразить» остальных мужчин, спровоцировать на агрессию. Известно, что насильниками зачастую движет не исключительно сексуальное желание, а жажда утвердить собственное превосходство, свою власть.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Что грозит подозреваемым?

- Во-первых, изнасилование – тяжкая статья, - подчеркивает адвокат Роман Петров. - Во-вторых, в этом случае нужно учитывать сразу несколько факторов. Насколько я понимаю, умысел на преступление у подозреваемых возник непосредственно перед его совершением. Но в тоже время, девушка находилась в подчинении у подозреваемых. Это отягчающее обстоятельство. Более того, обвиняемые граждане – полицейские высокого уровня. Такие люди должны подавать пример остальными. Максимально все участники могут получить по 10 лет на каждого.